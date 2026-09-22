El papa León XIV visitará Uruguay entre el próximo 6 y 8 de noviembre y el Vaticano confirmó el itinerario de su visita oficial, que ya cuenta con una nutrida agenda que incluye una reunión con el presidente Yamandú Orsi y una intensa actividad pastoral.

El viernes 6 de noviembre el avión partirá desde el Aeropuerto Internacional de Roma/Fiumicino hacia Montevideo, donde arribará a las 16.30 y tendrá su bienvenida oficial en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Una hora más tarde, participará en la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, para luego mantener un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, donde brindará un discurso.

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A las 18.15 el pontífice mantendrá una reunión privada con el presidente Orsi. Para culminar la jornada, a las 19 horas visitará el Cabildo y luego realizará una visita pastoral a la Catedral de Montevideo, donde brindará una homilía.

En tanto, el sábado 7 de noviembre partirá a las 8.25 hacia Paysandú, donde a las 10 de la mañana encabezará una misa en el Parque de París y Londres.

Posteriormente, regresará a Montevideo y a las 17 horas encabezará el Encuentro con la Realidad Social de Casavalle, en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Una hora después, a las 18 horas, el papa estará en el encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica de Uruguay y cerrará el día con la vigilia de oración en el Estadio Centenario.

En tanto, el domingo 8 hará lo propio en Florida, donde a las 10.30 de la mañana encabezará una misa en la plaza frente a la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Posteriormente, León XIV regresará a Montevideo y partirá desde allí a las 15.30 con destino hacia Argentina, donde proseguirá su gira latinoamericana.