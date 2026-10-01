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De cara a fin de año, algunos sectores -como jubilados y pensionados- se preparan para recibir el aguinaldo. Esto se debe a que el monto y las fechas de pago de dicha prestación dependen del régimen de seguridad social o laboral de cada caso.

Lo cierto es que el pago del aguinaldo no responde a una única disposición general. Mientras los pensionados del IMSS que cumplen determinados requisitos reciben esta prestación en un solo depósito, los pensionados del ISSSTE del régimen del Décimo Transitorio.

El aguinaldo es una prestación laboral que no puede ser sustituida ni renunciada por el trabajador. Shutterstock

Conoce los detalles de las condiciones de pago y prepárate para cobrar el dinero antes de tiempo.

Pago de aguinaldo en México

A continuación, los detalles del pago de la prestación económica, en el caso del:

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Pensionados del IMSS

En este caso, no todos los beneficiarios tienen derecho al aguinaldo. El propio organismo establece que reciben esta prestación las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocido como Ley 73.

Para este grupo, el aguinaldo anual equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión , sin considerar los importes correspondientes a asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

El IMSS señala expresamente que este pago se realiza durante noviembre.

En cambio, los retirados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 no reciben aguinaldo por este concepto.

Pensionados del ISSSTE

El organismo entrega el aguinaldo en dos partes para pensionados del régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE, por lo que el pago no se concentra en una sola fecha. La primera parte se deposita durante la primera quincena de noviembre. Por su parte, la segunda entrega se realiza a principios de enero del año siguiente.

El depósito se realiza de manera automática en la cuenta bancaria en la que cada pensionado recibe su asistencia mensual , por lo que no es necesario realizar un trámite adicional para recibir esta prestación.

En cuanto al monto, corresponde al equivalente de 40 días de pensión. De manera general, la primera entrega representa 20 días de apoyo económico, que se entregan en noviembre, mientras que los 20 días restantes se depositan durante enero.

Fecha límite para cobrar el aguinaldo 2026

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo anual de los trabajadores del sector privado debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre.

Las empresas pueden realizar el depósito antes de esa fecha, por lo que el pago puede comenzar a distribuirse durante noviembre o en los primeros días de diciembre.

La prestación establece como mínimo el equivalente a 15 días de salario para quienes hayan cumplido un año de servicio . Quienes no hayan completado el año de servicio también tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al periodo trabajado.

Para determinar el monto, cuando se trata de un salario fijo se toma como referencia el salario diario y se calcula la proporción de los 15 días de aguinaldo de acuerdo con el tiempo trabajado.

En el caso de quienes reciben un salario variable, como los trabajadores que perciben comisiones, el cálculo se realiza tomando en cuenta el promedio de los ingresos obtenidos durante el periodo correspondiente.

¿Quiénes cobran aguinaldo en México?

El derecho al aguinaldo contempla a distintos grupos de trabajadores, entre ellos:

Empleados de planta y de confianza

Personal eventual o contratado por obra determinada

Agentes de comercio, vendedores y comisionistas

Personas trabajadoras del hogar que se encuentren dentro del régimen laboral correspondiente

En cualquiera sea el caso, si el empleador no lo paga, lo entrega de manera incompleta o lo deposita después de la fecha límite establecida por la ley, puede enfrentar sanciones administrativas.