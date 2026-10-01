El huracán Rachel mantiene bajo vigilancia a distintos estados del Pacífico mexicano y sus efectos ya provocaron medidas preventivas en Michoacán. Las autoridades educativas determinaron la suspensión de clases en siete municipios de la región Sierra-Costa debido a las lluvias, inundaciones y oleaje asociados al fenómeno.

La medida fue establecida para el miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre y alcanza a las comunidades educativas de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío. Hasta el momento, no se había informado oficialmente una extensión de la suspensión para el viernes 2 de octubre.

Aunque Rachel continúa generando condiciones adversas en el occidente del país, su trayectoria actual se dirige hacia el oeste-noroeste, por lo que el centro del huracán se aleja de Michoacán. El estado, sin embargo, puede registrar efectos indirectos por las bandas de lluvia y las condiciones marítimas.

Atención: suspenden las clases en siete municipios de Michoacán

La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) determinó suspender las actividades escolares como medida preventiva ante los posibles efectos de Rachel. La disposición abarca los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío, todos ubicados en la región Sierra-Costa.

La medida fue anunciada para el miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre. La SEE señaló que la prioridad es proteger a estudiantes, docentes y familias ante las condiciones meteorológicas previstas.

La decisión fue tomada en coordinación con Protección Civil estatal. Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales, ya que las condiciones pueden modificarse conforme avance el fenómeno.

Huracán Rachel: cuál es su situación este jueves 1 de octubre

Durante la madrugada del jueves, Rachel se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. En el reporte de las 6:30 horas, el centro del huracán se encontraba aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Durante la madrugada del jueves, Rachel se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Fuente: Shutterstock.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora. Su desplazamiento era hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 9 kilómetros por hora.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contemplaba lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, Nayarit y el oeste de Jalisco. También se esperaba oleaje elevado en diferentes puntos del Pacífico.

Inundaciones en Lázaro Cárdenas y ocho refugios temporales

Las lluvias asociadas a Rachel ya habían provocado inundaciones en calles y avenidas de Lázaro Cárdenas, entre ellas Melchor Ocampo, Belisario Domínguez y Morelos. También se reportó el desbordamiento del canal de La Noyola, con afectaciones en zonas como Los Taxistas, Lucio Cabañas, Girasoles y Tinoco Rubí, además de inundaciones en Las Guacamayas.

Ante estas condiciones, el gobierno municipal de Lázaro Cárdenas habilitó ocho refugios temporales para atender a la población que pudiera necesitar resguardo por las lluvias y posibles inundaciones.

Entre los espacios habilitados se encuentran instalaciones educativas y otros inmuebles destinados a recibir temporalmente a personas de las zonas que pudieran resultar afectadas por las condiciones meteorológicas.

Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil

Protección Civil de Michoacán pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios durante las lluvias intensas y no intentar cruzar calles inundadas, ríos, arroyos o vados.

En las zonas costeras, las autoridades recomendaron mantenerse alejados de playas, muelles, escolleras y desembocaduras de ríos, debido al posible incremento del oleaje.

Las familias que viven en zonas vulnerables también deben tener preparada una mochila de emergencia, resguardar documentos importantes e identificar con anticipación las rutas de evacuación y el refugio temporal más cercano.

Ante cualquier situación de emergencia, Protección Civil recordó que la población puede comunicarse al 911 y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades locales.