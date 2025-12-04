El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México confirmó una mala noticia para los habitantes del país. Durante el jueves 4 de diciembre y en la antesala del primer fin de semana del mes, avanzarán las tormentas y podría llover intensamente en distintos estados del país.

El organismo que difunde las noticias del clima ha emitido una serie de advertencias para que los habitantes del territorio azteca tengan en cuenta y puedan resguardarse de la serie de inclemencias climáticas que se registrarán en el transcurso de las próximas horas, como la probable caída de granizo.

¿Dónde habrá lluvias el jueves 4 de diciembre?

El SMN ha pronosticado para este jueves 4 de diciembre la extensión del frente frío núm. 18 sobre el norte y noreste del territorio nacional. Este evento interaccionará con una vaguada en altura y con el río atmosférico generando chubascos y lluvias fuertes en el norte el país, así como lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Durango .

El pronóstico del tiempo para el jueves 4 de diciembre. (Foto: SMN)

Al mismo tiempo, las regiones anteriormente mencionadas se verán afectadas por una baja de las temperaturas, rachas de viento y probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa .

Por su parte, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos con descargas eléctricas en un gran número de entidades federativas del país, como Nayarit, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo .

Al respecto, desde el organismo gubernamental han detallado una por una las entidades federativas afectadas por los sistemas meteorológicos mencionados:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Sinaloa

Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Chihuahua

Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí (regiones Altiplano, Media y Huasteca)

Nayarit, Querétaro (región Sierra Gorda)

Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda)

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca)

Estado de México

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Zacatecas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco y Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra, y Mixteca)

Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan)

Tabasco

Campeche

Yucatán.

¿En qué estados lloverá el fin de semana?

El SMN pone el foco no sólo en el jueves 4 de diciembre, sino también en el primer fin de semana del último mes del año, ya que lloverá intensamente en los próximos días en los siguientes estados:

Viernes 5 de diciembre

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa y Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nayarit.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Sábado 6 de diciembre