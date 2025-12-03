El Servicio Meteorológico Nacional advirtió lluvias intensas y bajas temperaturas en varias zonas del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó a varias zonas de México por el frente frío 17. Las autoridades informaron que habrá una notable baja de temperaturas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento durante los próximos días.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales de comunicación oficial y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

El SMN alertó por caída de nieve, tormentas eléctricas y descenso de temperatura Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ten en cuenta que se esperan varios días inestables que también podrían extenderse durante el fin de semana. Además, se espera la llegada del frente frío 18.

¿En qué estados de México lloverá esta semana?

El frente frío número 17 permanecerá estacionado sobre el noreste y oriente del país, provocando lluvias en los siguientes lugares:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Veracruz

Coahuila

Nuevo León

Puebla

La masa de aire polar que lo acompaña mantendrá un ambiente muy frío por las mañanas y noches en zonas montañosas del norte y centro de México, además de generar vientos del norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y el norte de Veracruz.

¿Cuándo será el próximo frente frío?

El SMN adelantó que el frente frío 18 ingresará al país este miércoles 3 de diciembre, afectando a más de 20 estados con bajas temperaturas, lluvias, heladas y probabilidad de nevadas.

Su entrada será por el noroeste, impactando inicialmente a Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y precipitaciones fuertes.

Durante jueves y viernes, el sistema se desplazará por la frontera norte. Se prevé que haya un ambiente frío y lluvias en el noroeste, norte, noreste, occidente y centro del país.

¿Cómo estará el clima el fin de semana?

A continuación, los detalles del pronóstico oficial en México.

Sábado 6 de diciembre

Habrá temperaturas mínimas durante la madrugada del viernes:

De -10 a -5 °C con heladas: sierras de Chihuahua y Durango

De -5 a 0 °C con heladas: sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

De 0 a 5 °C: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo

Se espera la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Domingo 7 de diciembre

De -10 a -5 °C con heladas: sierras de Chihuahua y Durango

De -5 a 0 °C con heladas: sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

De 0 a 5 °C: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca

En este caso, se espera que caiga nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.