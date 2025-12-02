Se avecina un frente frío al país y pronostican vientos fuertes, lluvias y granizo en estas zonas

A partir del martes 2 de diciembre, gran parte de México sentirá el impacto de una intensa masa de aire polar que traerá temperaturas extremadamente bajas, rachas de viento históricas y lluvias en varias regiones.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertan sobre heladas, olas de frío en zonas montañosas y efectos indirectos del vórtice polar que podrían cambiar el clima en el país.

Vórtice polar provocará frío extremo, ráfagas de viento y lluvias en el norte, centro y sur del país a partir del 2 de diciembre.

Frío extremo en la mesa del Norte y Central: alerta por heladas

El frente frío número 17, combinado con la llegada de una masa de aire polar, provocará descensos drásticos de temperatura en gran parte del país. En estados como Chihuahua y Durango, se esperan temperaturas mínimas de entre -10 y -5 °C, mientras que otras zonas serranas registrarán entre -5 y 0 °C.

Otras entidades afectadas incluyen Puebla, Veracruz, Oaxaca, Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala. Incluso en regiones montañosas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Morelos, Michoacán y Guanajuato se prevén temperaturas de 0 a 5 °C.

Las autoridades recomiendan abrigarse bien, proteger a los grupos más vulnerables y evitar actividades al aire libre en las horas más frías, principalmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Se esperan heladas generalizadas que podrían afectar la agricultura y la ganadería en zonas rurales.

Vientos y oleaje récord: alerta en costas y regiones del norte

Además del frío intenso, el frente frío provocará vientos del norte con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, el norte de Veracruz y el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Este fenómeno generará condiciones adversas para la navegación y la pesca, así como riesgos de caída de árboles y objetos en zonas urbanas.

En las costas, se espera oleaje de 1 a 2 metros en Nayarit, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz, lo que obliga a extremar precauciones para embarcaciones pequeñas y actividades recreativas en el mar. Las autoridades marítimas y de protección civil llaman a no subestimar estos efectos y seguir las indicaciones oficiales.

El SMN también advirtió sobre posibles ráfagas de viento que podrían generar sensación térmica aún más baja, aumentando la percepción de frío en las regiones afectadas.

Alerta por frío intenso: se esperan temperaturas de hasta -10 °C y vientos que superan los 60 km/h.

El vórtice polar y su influencia en México: el aire helado del Ártico llega a latitudes medias

El vórtice polar es un sistema de vientos que normalmente mantiene el aire extremadamente frío del Ártico concentrado alrededor del Polo Norte. Sin embargo, cuando este sistema se debilita, se divide o se desplaza debido a fenómenos como el calentamiento súbito estratosférico, el aire ártico puede avanzar hacia regiones donde usualmente no se presentan temperaturas tan bajas.

En México, este fenómeno se combina con sistemas frontales, vaguadas en altura, ríos atmosféricos y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Caribe, provocando no solo frío extremo, sino también intervalos de lluvias de entre 5 y 25 mm en estados como San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Expertos recomiendan mantenerse informados sobre las condiciones del clima y tomar medidas preventivas, como abrigarse adecuadamente, proteger viviendas y evitar traslados innecesarios en las horas más críticas.