El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene encendida las alertas ante la llegada de tormentas eléctricas que podrían provocar intensas precipitaciones y posible caída de granizo a partir del jueves 4 de diciembre.

El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima dio a conocer cuáles serán las entidades federativas del territorio que se verán afectadas por las fuertes lluvias en la antesala del primer fin de semana del último mes del año.

¿Cuáles son los estados con pronóstico de lluvias para el miércoles 3 de diciembre?

De acuerdo a la información que proporcionó el SMN a través de su sitio web oficial, durante el miércoles 3 de diciembre el frente núm. 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México y ocasionará chubascos en Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), y lluvias aisladas en Tamaulipas.

El pronóstico del tiempo para el miércoles 3 de diciembre. (Foto: Archivo).

La aproximación de un sistema frontal al noroeste y norte del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua, intervalos de chubascos en zonas de Sonora, y lluvias aisladas en el norte del país.

El mismo escenario se evidenciará en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, donde el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Sinaloa

Durango

Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Coahuila

Nayarit

Jalisco

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Guerrero

Oaxaca

Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Zacatecas

Aguascalientes

Nuevo León

Tamaulipas

Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental),

Tlaxcala

Estado de México

Michoacán

Colima

Tabasco

Quintana Roo.

¿Dónde lloverá a partir del jueves 4 de diciembre?

Las amenazas de lluvias intensas continuarán durante el jueves 4 de diciembre y podrían extenderse hasta el primer fin de semana del último mes.

Concretamente, a partir del jueves la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazará lentamente sobre el noroeste y norte de México, mantendrá su interacción con un río atmosférico y con la corriente en chorro polar, generando ambiente frío a muy frío, rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones.

En este sentido, se pronostica que se registren lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Jueves 4 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora y Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (regiones Altiplano, Media y Huasteca), Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (región Huasteca Alta), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viernes 5 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa y Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nayarit.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Sábado 6 de diciembre: