La Cámara de Diputados recibió dos iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. En esta línea, podría haber una actualización tanto la composición como las características de las monedas de 10 y 20 pesos.

Para la moneda de 10 pesos, se propone utilizar una nueva aleación: un anillo de acero recubierto de níquel y un núcleo de hierro . El cambio busca disminuir los costos de fabricación, debido a que el cobre -que actualmente representa el 65% de su composición- aumentó su precio en 82% durante los últimos cinco años.

Diputados debate la reforma a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente: narrativas-mx

Conoce los detalles del debate en Diputados y anticípate a los posibles cambios en las piezas que se encuentran en circulación. De esta manera, evitarás problemas de dinero.

¿Qué cambios podría haber en las monedas de México?

La propuesta del Gobierno detalla que la intención es recurrir a materiales alternativos que reduzcan los gastos de producción sin alterar el diseño, tamaño, forma ni las características del canto de la moneda. Asimismo, se considera necesario anticiparse a posibles fluctuaciones en el precio de los metales que se usan actualmente.

La segunda iniciativa plantea modificar el diseño de la moneda de 20 pesos para incluir el Templo de Kukulkán, ubicado en la zona arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán, reconocida como patrimonio mundial por la UNESCO desde 1982.

Según el documento, este nuevo diseño se propone porque es un símbolo reconocido de la riqueza cultural e histórica de México. Además, pone en valor el legado arquitectónico y espiritual de la civilización maya, fomentando el orgullo nacional y reforzando la identidad cultural en una pieza de uso cotidiano como lo es la moneda.