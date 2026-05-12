Es esencial mantener el pasaporte vigente en Estados Unidos para poder viajar, validar la identidad y realizar trámites internacionales sin ningún problema. Este documento no solo facilita la movilidad entre naciones, sino que también establece la nacionalidad y permite el acceso a otros países bajo normativas estrictas. La expiración del pasaporte puede generar rechazos en aeropuertos, cancelaciones de viajes, pérdida de reservas y demoras administrativas, lo que constituye un inconveniente significativo, especialmente cuando los planes de viaje ya están establecidos. A diferencia de los pasaportes para adultos, los documentos emitidos a menores no admiten renovación bajo ninguna modalidad, por lo que, una vez vencidos, deben tramitarse nuevamente desde cero. El Gobierno de Estados Unidos confirmó que los pasaportes emitidos a niños menores de 16 años no pueden renovarse y pierden validez automáticamente una vez vencidos, ya que tienen una duración máxima de 5 años. La norma alcanza tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados y responde a los estándares de seguridad e identificación vigentes. El Departamento de Estado establece reglas especiales para los pasaportes infantiles debido a que la apariencia física de los niños cambia rápidamente. Por ese motivo, los pasaportes emitidos antes de los 16 años tienen una vigencia más corta y no cumplen con los criterios de identificación a largo plazo.