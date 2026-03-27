Viajar al extranjero desde México podría volverse más complicado para quienes no tengan su documentación en regla. Una nueva disposición establece restricciones para ciudadanos y extranjeros que no hayan cumplido con un trámite esencial vinculado a su pasaporte. La medida apunta a reforzar el control migratorio y evitar irregularidades en los viajes internacionales. En este contexto, autoridades advierten sobre la importancia de revisar la vigencia y condiciones del documento antes de planear cualquier salida del país. La disposición se enfoca en la renovación o actualización del pasaporte dentro de los plazos establecidos. No cumplir con este requisito puede generar impedimentos al momento de viajar. El pasaporte es el principal documento de identificación internacional y su vigencia es clave para cruzar fronteras. Si está vencido o próximo a vencer, las autoridades pueden negar el ingreso o la salida del país. Además, muchos países exigen que el documento tenga una vigencia mínima antes de permitir el acceso. Esto refuerza la necesidad de mantenerlo actualizado en todo momento. Por ello, las autoridades recomiendan verificar con anticipación la fecha de vencimiento y realizar el trámite correspondiente sin demoras. El control migratorio busca garantizar que todos los viajeros cumplan con requisitos legales, por lo que un pasaporte no vigente puede generar restricciones. La medida aplica tanto a ciudadanos mexicanos como a extranjeros, quienes deben tener su documentación en regla para entrar o salir del país. Además, responde a acuerdos internacionales y estándares de seguridad que exigen documentos actualizados. Por ello, no cumplir con este trámite puede derivar en la negativa de salida hasta regularizar la situación.