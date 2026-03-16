La cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento de identificación que se entrega a los ciudadanos mexicanos en edad militar. Según lo establecido en la Constitución, el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para los mexicanos, ya sea por nacimiento o naturalización, que tengan entre 18 y 40 años. En el estado de Michoacán, el trámite para obtener la cartilla militar se realiza principalmente en las juntas municipales de reclutamiento de cada ayuntamiento o en instalaciones militares cercanas. Es importante considerar que este trámite requiere la toma de la huella dactilar del solicitante, por lo que debe realizarse de manera personal y no puede ser gestionado por otra persona. Para iniciar el trámite de la cartilla militar es necesario presentar los siguientes documentos: Desde 2020, las mujeres que participan en el Servicio Militar Nacional pueden recibir su cartilla militar y la hoja de liberación, ya sea que se encuentren en servicio activo, en retiro o que hayan causado baja, bajo condiciones similares a las del personal masculino. En caso de haber participado como voluntarias, además de los documentos mencionados anteriormente, deberán presentar el reconocimiento que acredita su asistencia a las sesiones de adiestramiento sabatinas.