La Secretaría de Turismo, SECTUR, anunció la inauguración de una nueva conexión aérea internacional que une de forma directa a la Ciudad de México con Barcelona, marcando un paso clave en la conectividad global del país. Operada por Aeroméxico, la ruta busca fortalecer los vínculos turísticos, culturales y económicos entre México y España, además de facilitar el flujo de viajeros entre ambos continentes. “Una ruta que conecta mucho más que destinos, conecta ideas, culturas y nuevas oportunidades para seguir mostrando al mundo lo mejor de México”, indicó SECTUR. En tanto, Aeroméxico indicó: “Te dejamos 4 razones para visitar Barcelona que no necesitan explicación. Vuela a partir de hoy: Te llevamos en uno de nuestros 6 vuelos semanales. Esta redacción cotizó un vuelo con salida el miércoles 5 de agosto desde CDMX con llegada a Barcelona el miércoles 19 de agosto. El vuelo AM37 despega desde la capital mexicana a las 17:05 horas y aterriza en Barcelona a las 12:30 del día siguiente, con una duración aproximada de 11 horas y 25 minutos a bordo de un Boeing 787-9 Dreamliner. La nueva ruta contará con seis frecuencias semanales y ofrecerá amenidades como Wi-Fi, mensajería gratuita, pantallas individuales y conexiones USB, elevando la experiencia de viaje en trayectos de larga distancia. Desde el Gobierno mexicano destacaron que esta conexión “consolida la conectividad internacional del país” y permitirá atraer a más viajeros europeos interesados en la riqueza cultural, gastronómica y natural de México. La apertura de esta ruta no solo facilita el turismo, sino que también abre nuevas oportunidades para el intercambio académico, creativo y empresarial, consolidando una relación estratégica entre ambas naciones. El vuelo directo AM37 de Aeroméxico entre la Ciudad de México y Barcelona ya se comercializa con tarifas que rondan los 55,882 pesos mexicanos ida y vuelta, según la cotización real en clase turista que hicimos desde esta redacción. El itinerario contempla salida desde la Terminal 2 a las 17:05 horas y llegada al día siguiente cerca del mediodía, con una duración aproximada de 11 horas y 25 minutos sin escalas, en línea con los tiempos habituales de esta ruta trasatlántica . En cuanto a lo que incluye la tarifa “Clásica”, los pasajeros pueden viajar con equipaje de mano de hasta 15 kg, un artículo personal y una maleta documentada de 25 kg, además de selección de asiento estándar y posibilidad de cambios con costo adicional. A bordo del Boeing 787-9 Dreamliner, el servicio contempla comodidades como pantallas individuales de 11 pulgadas, Wi-Fi, mensajería gratuita, conexiones USB y sistema de entretenimiento, posicionando este vuelo como una opción competitiva frente a otras rutas hacia Europa.