El Gobierno de Estados Unidos mantiene vigente una normativa migratoria que puede impedir el ingreso al país de extranjeros y migrantes cuyos pasaportes tengan una fecha de vencimiento cercana. La medida forma parte de la denominada regla de los seis meses o “Six Month Club”, aplicada por las autoridades fronterizas estadounidenses. La disposición establece que muchos viajeros internacionales deben presentar un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses adicionales posteriores al período previsto de estadía en Estados Unidos. Quienes no cumplan esa condición podrían ser rechazados antes de abordar un vuelo o al intentar ingresar al país. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indica que los visitantes extranjeros deben poseer un pasaporte válido por al menos seis meses más allá de la fecha estimada de salida de Estados Unidos. La medida afecta tanto a turistas como a determinados viajeros con visas temporales. Esto significa que algunos extranjeros podrían tener prohibido ingresar al país si su pasaporte fue emitido con una fecha de vencimiento demasiado cercana al momento del viaje. En esos casos, las aerolíneas también pueden impedir el embarque antes de despegar hacia territorio estadounidense. Las autoridades migratorias explican que la norma busca evitar que viajeros permanezcan en Estados Unidos con documentos vencidos en caso de emergencias, extensiones de estadía o demoras imprevistas durante el viaje. La CBP mantiene una lista oficial de países exentos de cumplir la regla de los seis meses. Los ciudadanos de esas naciones solamente deben presentar un pasaporte válido durante el período de permanencia previsto en Estados Unidos. La lista oficial incluye más de 100 países cuyos ciudadanos están exceptuados de la exigencia de vigencia extendida del pasaporte. Los agentes migratorios advierten que los viajeros provenientes de países no exentos podrían enfrentar restricciones migratorias si su pasaporte vence dentro de los seis meses posteriores al viaje. La CBP recomienda verificar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar pasajes o iniciar trámites migratorios para viajar a Estados Unidos.