El Gobierno de México prendió las alarmas entre millones de ciudadanos y extranjeros residentes en el país: quienes no tengan su pasaporte vigente podrán enfrentar restricciones para cruzar fronteras, tanto para entrar como para salir de territorio nacional. La medida busca poner fin a la costumbre de posponer la renovación del pasaporte hasta último momento. Lejos de ser una simple recomendación, la normativa vigente deja en claro que viajar con un pasaporte vencido o próximo a caducar puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza: desde la imposibilidad de conseguir cita a tiempo hasta quedar varado en el aeropuerto sin poder abordar. La normativa es clara y no admite excepciones: si el pasaporte mexicano ya venció, el titular no podrá salir del país. La gran mayoría de las aerolíneas y los controles migratorios internacionales exigen que el documento cuente con por lo menos 6 meses de vigencia a la hora de viajar. Aunque los nacidos en México pueden reingresar con el pasaporte caducado, la salida queda bloqueada de inmediato. Para renovar el pasaporte mexicano, después de agendar una cita en alguna de las oficinas en México o en oficinas consulares, se deberán de cumplir con los siguientes requisitos: Para más información, puedes ingresar en Pasaporte Mexicano. Existe una situación que muchos desconocen y que puede generar complicaciones imprevistas: si el pasaporte lleva más de una década sin renovarse, la SRE no lo trata como una simple renovación. En estos casos, el titular debe realizar el trámite como si estuviera solicitando su primer pasaporte, lo que implica presentar una documentación más completa y someterse a un proceso más largo. Esta condición afecta especialmente a quienes vivieron muchos años en el extranjero o simplemente nunca necesitaron viajar.