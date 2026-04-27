La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó el inicio de la Semana Nacional de Vacunación 2026 en la Ciudad de México (CDMX), una jornada que se llevará a cabo hasta el 2 de mayo y en la que se aplicarán vacunas como TDPA, neumococo, hepatitis B y TD. El titular de la Secretaría de Salud federal, David Kershenobich, anunció que por primera vez se incorporará la vacuna contra el virus respiratorio sincicial para mujeres embarazadas de entre 32 y 36 semanas. Con ella, se protege a la madre y se fortalece el sistema inmunológico del bebé antes de nacer, reduciendo el riesgo de complicaciones graves como neumonía en sus primeros meses de vida. Conoce los detalles sobre el esquema de vacunación gratis y refuerza tu salud sin gastar dinero demás. Ten en cuenta las condiciones impuestas por las autoridades capitalinas. Samantha Garner, directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, señaló que esta campaña es clave para recuperar y reforzar las coberturas de vacunación tras los efectos de la pandemia y recientes brotes. Desde el Gobierno indicaron que la prevención en materia de salud es responsabilidad local, mientras que la atención corresponde al ámbito federal. También destacó que, frente al reciente brote de sarampión, su administración impulsó una campaña que ya suma más de 3.6 millones de vacunas aplicadas contra esta enfermedad. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que el organismo desplegará brigadas y personal en el territorio nacional para cumplir con los objetivos de inmunización, reiterando que las vacunas en México son gratuitas y de acceso universal. En tanto, la secretaria de Salud local, Nadine Gasman, afirmó que la salud es una prioridad en la actual administración, con una estrategia enfocada en la prevención y la acción anticipada en territorio. La campaña incluye la aplicación gratuita de las vacunas que forman parte del esquema nacional, como parte de la estrategia hacia un sistema de atención universal en salud. Durante esta jornada, estarán disponibles principalmente las siguientes vacunas: La Semana Nacional de Vacunación 2026 se desarrollará hasta el 2 de mayo, con la aplicación gratuita de vacunas en centros de salud, unidades del IMSS, del ISSSTE y módulos móviles ubicados en zonas de alta afluencia, como el Embarcadero de Xochimilco.