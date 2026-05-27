Este miércoles comenzó la campaña de vacunación en las escuelas, con el objetivo de “bajar las barreras de acceso a las vacunas”, según graficó el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.

El jerarca recordó que es necesario tener todas las vacunas al día, por ejemplo, “para hacer educación física y participar de salidas didácticas”.

La vacunación de los escolares se implementará con la previa coordinación con cada escuela y siempre con el consentimiento escrito de los padres o responsables de los menores, destacó Caggiani.

Esta estrategia apunta principalmente a completar el esquema con vacunas de triple bacteriana, antivaricela, Virus de Papiloma Humano (VPH) y meningococo ACWXY, con el objetivo de superar la desigualdad en el acceso a las vacunas, que muchas veces se produce por razones socioeconómicas.

Cada centro educativo informará oportunamente a las familias la fecha que le corresponde a cada escuela, de acuerdo a un cronograma establecido por el Ministerio de Salud Pública. La vacunación se hará exclusivamente con la autorización y consentimiento expreso de las familias.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló que todo el carné de vacunas obligatorias estará disponible, destacando las que se indican contra la difteria, tétanos, sarampión, y meningitis a los 11 años.

Sostuvo que esta iniciativa forma parte de la estrategia de “acercar la vacunación a los lugares donde están los niños para que las familias tengan menos dificultades en el acceso”.

“Es muy importante que las familias adhieran, trabajen con las maestras y con las directoras. Esta es una situación que no es de imposición, al contrario es de acercar el vínculo entre salud y educación, teniendo en cuenta que el agua potable, las vacunas y el lavado de manos, son las tres medidas de mayor impacto a lo largo de la historia en la salud pública”, subrayó.

Recordó que “las vacunas protegen a los niños de enfermedades potencialmente graves”.