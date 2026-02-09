La reaparición de casos de sarampión en distintas regiones y la circulación internacional del virus han incrementado la preocupación sobre la necesidad de nuevas dosis de vacuna en México. Las autoridades sanitarias han reforzado su mensaje sobre la importancia de la inmunización y han clarificado los protocolos para diferentes grupos poblacionales. Según informó la Secretaría de Salud, el país cuenta con vacunas suficientes para garantizar la protección de la ciudadanía ante el actual brote. El esquema oficial de vacunación contra el sarampión comprende dos aplicaciones de la vacuna triple viral (SRP), que también protege contra rubéola y paperas. La primera dosis se administra al cumplir un año de vida, específicamente a los 12 meses de edad. Para niños nacidos a partir de julio de 2020, la segunda dosis se aplica a los 18 meses, mientras que quienes nacieron antes de esa fecha la reciben a los seis años. De acuerdo con la Secretaría de Salud, quienes cuentan con este esquema completo se consideran protegidos a largo plazo. Los refuerzos adicionales no forman parte de la recomendación para adultos sanos que puedan comprobar ambas aplicaciones. Sin embargo, existen excepciones que incluyen a personas sin constancia de vacunación, trabajadores de la salud y quienes viajan a zonas con brotes activos. En estos casos, la indicación oficial consiste en aplicar una o dos dosis adicionales según el historial individual. Un segmento que merece atención especial corresponde a quienes desconocen su estatus vacunal o no cuentan con registros. Para estos casos, la recomendación es realizarse una prueba de anticuerpos o, si no es posible, recibir la vacuna. Las personas nacidas antes de 1970 generalmente se consideran inmunizadas de forma natural al haber estado expuestas al virus antes de la introducción masiva de la vacuna. Los adultos entre 20 y 49 años que no recuerdan haber sido vacunados o no lo pueden comprobar también son considerados prioritarios para la aplicación. En situaciones de riesgo, como la presencia de brotes importados, la indicación es: La cartilla nacional de vacunación sigue siendo el principal comprobante para acreditar las aplicaciones recibidas, especialmente ante solicitudes de viaje internacional o ingreso escolar. Las campañas de vacunación extraordinarias se concentran en menores de edad y personas con esquemas incompletos para evitar el contagio y las complicaciones asociadas al sarampión.