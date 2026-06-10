La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, manifestó su fuerte preocupación por el bajo porcentaje de cobertura de vacunación contra la gripe en la franja de entre seis meses y cinco años de edad, uno de los grupos priorizados por la cartera.

Apenas un 14% de este grupo obtuvo la dosis en lo que va de la campaña 2026, de acuerdo a los últimos datos oficiales. “Me da vergüenza como pediatra”, reconoció.

“Chicos, nos tenemos que poner las pilas”, resaltó Lustemberg en el marco de la presentación de reacondicionamiento varias salas pediátricas en el Hospital Pereira Rossell, ante un auditorio de académicos y médicos del centro público de referencia nacional. “Que tengamos esta cifra de vacunación en nuestros niños (significa) que hay algo que no estamos haciendo”, sostuvo.

“Realmente las cifras preocupan, sobre todo en los niños entre seis meses y cinco años, solamente el 14% se ha vacunado, y esto es una recomendación que le hago a las familias como ministra y como pediatra: la vacunación contra la gripe protege de una enfermedad potencialmente grave”, dijo la ministra.

En ese sentido, recordó que los niños entre seis meses y cinco años son uno de los grupos de riesgo ante la enfermedad. También señaló que el 29% de las mujeres que cursan embarazo se vacunaron, otro grupo de riesgo y otra cifra baja.

“Todavía estamos a tiempo cuando ya la circulación viral de todos los virus que nos enferman ya está demasiado en el ambiente, la circulación es más difícil, así que convocamos a cualquier puesto de vacunación, público o privado, a que se acerquen”, sostuvo.

Las autoridades avanzan en un decreto para que más trabajadores de la salud puedan vacunar y así mejorar la accesibilidad.

La vacunación contra el sarampión

La ministra de Salud Pública exhortó a que quienes asistan al Mundial de Fútbol cuenten con las dosis contra el sarampión. La recomendación es que las personas nacidas luego de 1967 tengan dos dosis. Las vacunas son de acceso gratuito, en cualquier vacunatorio.

“El riesgo es muy alto de introducir el sarampión, que es una enfermedad altamente contagiosa y de mucho riesgo para los niños”, dijo Lustemberg quien advirtió que a la vuelta del Mundial, quien venga con fiebre, erupción en la piel, mucho resfrío y conjuntivitis “rápidamente se tiene que aislar, ir en avión con tapabocas y concurrir a un centro de salud”.