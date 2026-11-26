La ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, adelantó que el gobierno quiere mantener el precio de los combustibles para el mes de diciembre, pese al impacto que genera el conflicto en Medio Oriente en el petróleo.

Cardona explicó que el gobierno sigue evaluando tanto los cierres mensuales como las perspectivas del mercado internacional para los próximos tres o cuatro meses, en función de las necesidades de abastecimiento de la empresa pública.

“Siempre tenemos una ventana de tiempo, miramos los cierres del mes y miramos tres, cuatro meses para adelante, por lo que es la compra del petróleo para Ancap Entonces, por ahora es sostener estos resultados favorables positivos de Ancap, que cerramos en el 2025, mantener esa mirada al 2026, vamos muy bien con los números en general”, dijo la ministra durante un almuerzo de trabajo en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Cardona dijo que la prioridad del gobierno “es no trasladarle a la gente los precios de los combustibles” y esto “implicó no que Ancap subvencionara, sino que resignara ingresos, y aún así estamos viendo que hay un balance que es positivo”.

La ministra reivindicó la estrategia del gobierno de mantener sin cambios los precios de los combustibles en cinco de los últimos ocho meses, en un contexto internacional marcado por las presiones sobre las cotizaciones del petróleo.

Fernanda Cardona Fuente: Presidencia

En ese sentido, Cardona diferenció la política implementada por el gobierno de un esquema de subsidios, al señalar que Ancap dejó de percibir parte de sus ingresos potenciales para evitar trasladar íntegramente las subas internacionales a los consumidores.

La secretaria de Estado aseguró que el objetivo es sostener los resultados favorables que registró Ancap al cierre de 2025 y mantener esa trayectoria durante 2026.

Por otra parte, Cardona defendió la utilización del Precio de Paridad de Importación (PPI) como referencia para fijar los precios de los combustibles, aunque reivindicó la potestad del gobierno de adoptar decisiones que se aparten de su evolución.

“Demostramos que el precio de paridad de importación es una referencia internacional, que no abandonamos, pero que podemos tomar decisiones diferentes”, afirmó.