China ha realizado un avance significativo en la revolución del transporte ferroviario con la presentación de sus prototipos CR450, un innovador tren bala que tiene el potencial de redefinir los estándares de velocidad en las vías.

Con una velocidad de prueba que alcanza los 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa proyectada de 400 km/h, este nuevo desarrollo tecnológico podría posicionarse como el tren comercial más veloz del planeta , superando a los reconocidos trenes de alta velocidad japoneses.

Ya está funcionando el tren bala más rápido del mundo: supera a los japoneses y es el gran orgullo del país (foto: archivo).

La revolución tecnológica en los trenes de alta velocidad

El tren CR450 representa un salto significativo respecto a su predecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente opera a 350 km/h, detalla la agencia china Xinhua. Los nuevos prototipos, presentados en Beijing, vienen en dos modelos: el CR450AF y el CR450BF, cada uno compuesto por ocho vagones, cuatro de ellos con motor y cuatro sin motor, de acuerdo con CRRC Corporation Limited (CRRC), el principal fabricante de trenes de China.

Estos vehículos ferroviarios de alta velocidad se distinguen por incorporar un moderno sistema de propulsión de imanes permanentes, el cual está dotado de refrigeración por agua, así como por contar con un sistema de bogies de gran estabilidad y alta fiabilidad.

En comparación con sus predecesores, la resistencia operativa general del CR450 se reducirá en 22 por ciento y su peso disminuirá en 10 por ciento, precisó el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China.

El modelo CR450 incorpora una nueva configuración de cerramiento del bogie diseñada para reducir al máximo la resistencia aerodinámica a velocidades elevadas. Esto se complementa con una parte frontal aerodinámica y perfilada que ofrece una baja resistencia, un parabrisas también optimizado aerodinámicamente y el uso de materiales de peso ligero.

Se han integrado métodos punteros para la disminución del ruido en distintas zonas y rangos de frecuencia. Como resultado, el ruido dentro de la cabina se reduce en 2 decibelios y el espacio destinado a los pasajeros se ve aumentado en un 4% respecto a las versiones anteriores.

Las formaciones vienen equipadas con un sofisticado sistema de frenado de urgencia de varios niveles y disponen de más de 4.000 sensores para efectuar la monitorización en tiempo real de los componentes esenciales.

Esto abarca el cuerpo del coche, el pantógrafo de alta tensión, el control ferroviario y los sistemas de detección de incendios. Además, para mejorar la identificación de escenarios de emergencia, CRRC explicó que se ha implementado una tecnología de detección “más allá del horizonte”.

Ya está operando el tren bala más veloz del mundo: sobrepasa a los japoneses y es el gran orgullo del país (foto: archivo).

Análisis Comparativo de los Trenes de Alta Velocidad a Nivel Mundial

El CR450 se destaca notablemente en comparación con otros trenes de alta velocidad que se encuentran en operación a nivel global:

El actual CR400 ‘Fuxing’ chino opera a 350 km/h.

El ICE 3 alemán puede alcanzar los 330 km/h.

El Shinkansen japonés, el icónico “tren bala”, alcanza velocidades máximas de 320 km/h en sus modelos más avanzados como el N700.

Influencia global y crecimiento internacional

China no solo se destaca en velocidad, sino también en infraestructura ferroviaria. Con aproximadamente 47.000 kilómetros de vías de alta velocidad, el país asiático cuenta con la red más extensa a nivel global. Este liderazgo se manifiesta en proyectos internacionales exitosos como:

El ferrocarril de alta velocidad indonesio Yakarta-Bandung, que ha transportado 4 millones de pasajeros desde octubre de 2023.

La línea Belgrado-Novi Sad, que celebró su segundo aniversario en marzo, mejorando significativamente la conectividad en la región.

Se anticipa que el tren bala CR450 inicie su despliegue operacional en 2026.