Desde hace un tiempo en México, particularmente en Edomex, ha cambiado para siempre la tenencia y cuidado de las mascotas como perros y gatos. Se trata de la Estrategia CERA que marca un antes y un después en la forma de relacionarnos con los animales en México, al poner en el centro el respeto hacia los seres sintientes y la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno para protegerlos.

Con acciones articuladas entre sociedad, municipios y Estado de México, esta estrategia busca atender el problema de la población canina y felina desde sus raíces, impulsando educación, esterilización y tutela responsable como pilares para un cambio social profundo.

Cambia para siempre la tenencia de mascotas en México: adiós a los perros en la calle (foto: archivo).
Un compromiso gubernamental para revolucionar el bienestar animal

Durante la firma del convenio en Toluca durante el último trimestre de 2025, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez había enfatizado que el éxito del esfuerzo dependía de la participación colectiva: “Proteger a los animalitos comunitarios requiere de la suma de voluntades y del trabajo en equipo entre sociedad y gobiernos”, afirmó.

La Estrategia CERA, en este sentido, promueve dinámicas integrales que no solo buscan reducir la reproducción descontrolada, sino también fomentar la conciencia ciudadana a través de campañas de educación y adopción responsable para asegurar hogares seguros y permanentes.

Estas acciones conjuntas tienen un objetivo claro: evitar que perros y gatos continúen viviendo en situación de calle, promoviendo entornos donde cada animal pueda recibir cuidado, respeto y protección en armonía con su comunidad.

  • Brigadas de captura y esterilización
  • Atención directa en comunidades
  • Acciones que ponen fin a la vida en la calle
  • Campañas de adopción responsable
  • Participación de academia y sociedad civil
Transforma para siempre la posesión de animales en México: despedida a los perros en la calle (foto: archivo).
