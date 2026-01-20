La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) confirmó una de las noticias más esperadas por el sector poblacional que se vio perjudicado hace casi una década en uno de los eventos de comercio electrónico más reconocidos del país: el Buen Fin.

La PROFECO llegó a un acuerdo con una de las empresas tecnológicas que formó parte del programa y anunció que se resarcirá económicamente a quienes sufrieron la cancelación de la compra de un determinado producto.

¿Cuál es el acuerdo que logró la PROFECO y a quiénes beneficia?

El pasado 18 de enero, la PROFECO hizo público el acuerdo arribado con la firma tecnológica Dell México para resarcir económicamente a todas aquellas personas que sufrieron la cancelación de compras de equipos de cómputo durante el evento de Buen Fin de hace 10 años.

La PROFECO confirmó quiénes recibirán un resarcimiento económico por compras realizadas durante el Buen Fin en 2016. (Foto: Archivo).

La medida a la que arribó el organismo de Gobierno soluciona de manera satisfactoria la demanda de acción colectiva por reclamaciones de las y los consumidores suscitadas el 15 de noviembre de 2016.

Se resarcirá a las personas representadas y a quienes cumplan los requisitos para adherirse a los beneficios alcanzados con la acción colectiva. Los equipos corresponden al tipo laptop ofrecidos a un precio de venta de $679.00 pesos.

¿Quiénes pueden adherirse al convenio y cuál es la fecha límite?

Para consultar los requisitos y formularios, deberán ingresar en el Portal de Acciones Colectivas https://acolectivas.profeco.gob.mx y remitir la documentación correspondiente al buzón acolectivas@profeco.gob.mx.

Cabe destacar que el plazo establecido para adherirse al convenio y entregar los documentos correspondientes concluirá el 28 de mayo de 2027 y no habrá prórroga.

Las personas perjudicadas que quieran adherirse al convenio tendrán tiempo de hacerlo hasta el 28 de mayo de 2027. (Foto: Archivo).

Las autoridades analizarán la información recibida para acreditar la procedencia conforme a las cláusulas del convenio. Una vez que concluya este proceso, se informará mediante correo electrónico a las personas consumidoras su adhesión, así como los pasos a seguir para recibir la compensación correspondiente.