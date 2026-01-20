Los cuentahabientes del Banco del Bienestar que se encuentren inscritos para cobrar la Pensión Bienestar verán acreditado sus 6,400 pesos durante el transcurso de las próximas horas, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios.

Desde la entidad bancaria mantienen fijado el calendario de pagos del primer bimestre del año en las distintas plataformas oficiales de comunicación. Para quienes cumplan con las condiciones establecidas, se les depositará la suma correspondiente a partir del martes 20 de enero .

¿Quiénes son los mexicanos que cobran 6,400 pesos y qué requisitos se deben cumplir?

La suma de 6,400 pesos que se entrega en concepto de la Pensión para el Bienestar está destinada al sector poblacional de edad más avanzada.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el martes 20 de enero? (Foto: Archivo)

Los adultos mayores, al igual que el resto de las categorías de pensionados, percibieron un aumento respecto al 2025. En el caso de los jubilados, la suma que cobran asciende a los 6,400 pesos. Para formar parte se requiere:

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero que cobran: 6,400 pesos

Depositarán a los jubilados con estos apellidos: quiénes cobran

De acuerdo al calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar, durante el martes 20 de enero se depositarán los montos de dinero a jubilados cuyos apellidos comiencen con las letras N, Ñ y O.

Cabe recordar que el esquema de dispersión de recursos bajo el cual se entregan estos apoyos financieros se organiza por orden alfabético. Esto implica que los beneficiarios tienen asignada una fecha de cobro según la letra con la que comience su primer apellido.

📢 ¡Aviso importante!



Beneficiarias y beneficiarios de la #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras, les comunicamos que del 5 al 28 de enero recibirán los recursos de sus @apoyosbienestar correspondientes al bimestre… pic.twitter.com/xpfOFEpJOk — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) January 5, 2026

¿Qué otros ciudadanos pueden cobrar la Pensión Bienestar?

Además de los adultos mayores, la Pensión Bienestar se asigna a diversos sectores de la población que presenten necesidades: entre ellos, las personas con discapacidad, las mujeres y las madres trabajadoras . Quienes deseen acceder a esta ayuda económica, deberán cumplir con ciertas condiciones, tales como:

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Los jubilados de México que cobren la Pensión para el Bienestar y cumplan con los requisitos podrán ver acreditado su dinero en las próximas horas. (Foto: Archivo)

Mujeres