La Suprema Corte de Justicia de la Nación puso freno a prácticas indebidas de servidores públicos que buscaban evitar sanciones económicas, al definir reglas claras sobre quién puede defender multas en juicios de amparo. El máximo tribunal fue contundente al establecer que “las multas por incumplimiento pueden imponerse directamente a las personas servidoras y afectar su patrimonio personal”, dejando en claro que la responsabilidad no recae en la institución, lo cual marca un antes y un después en los juicios contra el Estado. La Suprema Corte determinó que, aunque la sanción es personal, la defensa puede ser promovida por un representante legal de la institución, pero bajo una condición estricta: debe aclarar su papel. En ese sentido, precisó que la representación legal “puede defender a una persona servidora pública multada en un juicio de amparo, siempre que manifieste expresamente que actúa en nombre de la persona física sancionada y no de la institución”. De no hacerlo, la consecuencia es clara: la defensa se considera institucional y, por lo tanto, inválida para impugnar una multa personal, lo que cierra la puerta a interpretaciones convenientes. El fallo también apunta directamente al uso indebido de recursos públicos en defensas personales, una práctica que ahora queda limitada por criterios claros del Poder Judicial. La SCJN subrayó que, si no se hace la aclaración correspondiente, “se entenderá que actúa en nombre de la institución, la cual carece de legitimación procesal para impugnar una sanción de carácter personal”. La Suprema Corte destacó que esta exigencia no es un exceso, sino una medida necesaria: “no constituye un formalismo excesivo, sino una garantía de transparencia y responsabilidad individual”, reforzando la rendición de cuentas.