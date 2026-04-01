El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ha implementado una serie de lineamientos destinados a modificar los hábitos cotidianos de los usuarios. A través de tres campañas de educación cívica, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) tiene como objetivo reducir accidentes y optimizar la circulación en pasillos, andenes y trenes. Las nuevas disposiciones buscarán que los usuarios eviten correr dentro de las estaciones, no se sienten en el suelo y modifiquen la manera en que transportan sus mochilas. Para las autoridades, estas conductas representan riesgos para la seguridad y la movilidad de todos. Se recordó que desplazarse con precaución es fundamental para mantener un servicio de transporte más ordenado. En este sentido, se exhorta a los usuarios a caminar con tranquilidad en pasillos, escaleras y andenes para prevenir caídas y empujones. Uno de los aspectos en los que el STC ha puesto especial énfasis es en el uso adecuado de mochilas. Aunque es habitual llevarlas en la espalda, se sugiere ahora portarlas en la parte frontal para facilitar el desplazamiento dentro de los vagones y minimizar el riesgo de accidentes o robos. El Metro ha indicado que colocar la mochila en el pecho contribuye a mantener despejados los pasillos y a proteger las pertenencias personales, además de evitar la obstrucción del paso a otros usuarios. Se busca erradicar la acción de sentarse en el suelo, tanto en los andenes como en el interior de los trenes. La dependencia ha recordado que los pasillos constituyen zonas de tránsito constante y permanecer en ellos puede ocasionar incidentes. Aunque estas medidas no incluyen multas en este momento, el propósito es promover una cultura de mayor respeto y orden dentro de un sistema que transporta diariamente a más de cuatro millones de personas.