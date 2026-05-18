Las acciones de Grupo Ollamani, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), subieron 2.5% en la mañana del lunes tras concretar su alianza estratégica con la firma de capital privado General Atlantic para el Club América, el Estadio Banorte y terrenos adyacentes, a través de Controladora Deportiva Águilas, en una operación valuada en u$s490 millones. “La Asamblea General de Accionistas de Ollamani que tuvo verificativo el 23 de febrero de 2026, (...) consumó su alianza estratégica con General Atlantic en relación con el Club América, el Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio”, se lee en un comunicado. El pasado 23 de diciembre, la controladora del Club América dio a conocer el acuerdo de alianza con General Atlantic donde la empresa mexicana conservará una participación de control de 51% al tiempo en que supervisará la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo; en tanto que la firma privada tendrá una participación del 49% en Grupo Águilas. El documento también detalla que, con los u$s490 millones recibidos, la emisora mexicana busca agregar valor a sus accionistas. Además, General Atlantic y Ollamani se asociaron con Kraft Analytics Group (KAGR), mismo que ayudará para el aprovechamiento de su plataforma junto con su conocimiento en fan experience y consultoría estratégica. “La alianza con General Atlantic y Kraft Analytics Group (KAGR) reduce significativamente el riesgo de ejecución al aportar experiencia global en comercialización de derechos de transmisión y operación de estadios”, mencionaron analistas de GBM en una nota a clientes. “Se espera que se impulse un plan maestro para transformar el estadio en una plataforma de uso mixto con actividad durante todo el año y generación recurrente de flujo de efectivo”. En lo que va del año, las acciones de Grupo Ollamani acumulan un crecimiento de 7.55% en la BMV al pasar de 73.81 a 79.39 pesos por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.