Pasar por un aeropuerto en Estados Unidos ya no se limita a mostrar el pasaporte y responder un par de preguntas. Para los viajeros hispanos que llegan a ciudades como Miami, Nueva York, Houston, Los Ángeles o Chicago, el control migratorio se ha vuelto mucho más riguroso. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tienen la facultad de revisar tanto pertenencias físicas como digitales. Y lo pueden hacer sin necesidad de una orden judicial, ya que se trata de controles en zona fronteriza. Entre los elementos digitales que pueden ser revisados se encuentran teléfonos celulares, laptops, tabletas, discos duros externos y memorias USB. Los oficiales pueden acceder a mensajes de texto, correos electrónicos, fotografías, documentos e historial de navegación. El contenido encontrado puede influir directamente en la decisión de permitir o no el ingreso al país. Por ejemplo, conversaciones donde se mencione trabajar sin autorización o prestar servicios laborales pueden levantar sospechas y derivar en más preguntas o incluso en la negación de entrada. El equipaje físico sigue siendo un punto clave en los aeropuertos estadounidenses. Los oficiales pueden inspeccionar: Este tipo de controles aplica por igual a turistas, residentes permanentes y ciudadanos que regresan al país. Si bien las inspecciones a dispositivos electrónicos no ocurren en todos los casos, sí son legales y posibles para cualquier viajero.