El año pasado, Jalisco consiguió un record a nivel nacional. Obtuvo el mayor crecimiento de la historia en materia de exportaciones, apoyado en la fabricación de equipo de cómputo. De acuerdo con datos del Inegi, la mitad del país logró registrar un crecimiento acumulado anual en las exportaciones, pero Jalisco, el quinto estado con mayor volumen de exportación en el país, fue el ganador absoluto en la materia. El reporte de Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa al cuarto trimestre de 2025 señala que esa entidad logró aumentar 66.22% el valor de sus envíos de mercancías al extranjero, apoyada en la fabricación de equipo de cómputo, lo que representó el monto más alto para un crecimiento anual desde que se tiene registro. Solo en el cuarto trimestre del año pasado, el crecimiento de las exportaciones de Jalisco fue de 124% y también fue el líder absoluto en el incremento de las exportaciones a nivel nacional. El alza acumulada en las exportaciones de equipos de cómputo de 2025 en esa entidad fue también de 124% y este sector representa casi tres cuartas partes de las exportaciones de la entidad. Además, de los 5 estados con el mayor valor de exportaciones, solo Coahuila registró una baja de 3.63%, y rompió una racha de cuatro años de crecimiento. Las otras tres entidades del top 5 nacional que lograron un crecimiento en exportaciones durante el año pasado fueron Chihuahua (+45.05%), Nuevo León (+0.79) y Baja California (+1.03%). En conjunto, estas entidades representan prácticamente 57% de las exportaciones totales del país. En el cuarto trimestre del año pasado, las exportaciones lograron un incremento general de 13.8%, pero todo el repunte fue liderado por el sector manufacturero (+17.6), pues las exportaciones agrícolas cayeron 22.2% y las mineras bajaron 23.4%. Dentro del sector manufacturero, las computadoras se convirtieron en el motor de refuerzo, ante la caída de industrias como la automotriz. El Inegi detalló que durante los últimos tres meses del año pasado, la fabricación de equipo de computación prácticamente duplicó su valor de exportación, al alcanzar u$s 50 911.3 millones, lo que significó 98.3% más que el mismo periodo de 2024. La Organización No Gubernamental Signos Vitales, señaló que el crecimiento en la fabricación de computadoras en México resulta un evento inesperado, pero que ha impulsado la industria manufacturera mexicana en el entorno del nearshoring. Signos Vitales detalló que este sector se ha acelerado desde 2022, y ninguna otra rama manufacturera en México ha mostrado un comportamiento comparable. “Esta trayectoria sugiere que la fabricación de equipo de cómputo podría ser el principal canal por el que se está materializando ese reacomodo productivo en el país, concentrando un dinamismo que el resto de las manufacturas no ha logrado replicar”, detalló.