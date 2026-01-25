Rememorar los eventos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 25 de enero .

Estas son las efemérides del 25 de enero

1947: En Zamora (España) nace Ángel Nieto que será piloto de motos y, entre 1969 y 1984 logrará el campeonato del mundo en 13 ocasiones, seis en la categoría de 50 cc y siete en la de 125 cc. Cuando se retire en 1986 con 39 años, habrá ganado 90 Grandes Premios.

(Hace 79 años)

1933: En el municipio filipino de Paniqui nace Corazón Aquino. Se casará con el senador de la oposición al dictador Ferdinand Marcos, Ninoy Aquino que será asesinado en 1983. Corazón se convertirá en el núcleo de la oposición al gobierno dictatorial. Alcanzará la presidencia de Filipinas en 1986 y gobernará hasta 1992.

(Hace 93 años)

1882: Nace en Londres, Reino Unido, Adeline Virginia Stephen, que será conocida como Virginia Woolf, ensayista y escritora británica.

(Hace 144 años)

1736: En Turín, actual Italia, nace Joseph Louis Lagrange, matemático y astrónomo francés, uno de los más importantes del siglo XVIII. Reformulará la mecánica clásica.

(Hace 290 años)

1627: En la localidad de Lismore (actual Irlanda) nace Robert Boyle, químico, físico e inventor inglés, mundialmente conocido por ser el iniciador de las investigaciones respecto a los cambios en el volumen de un gas como consecuencia de las variaciones en la presión aplicada en él, dando lugar a la ley de Boyle-Mariotte. Será uno de los miembros fundadores de la Royal Society de Londres y tendrá de discípulo suyo en Oxford al gran científico experimental inglés Robert Hooke.

(Hace 399 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1516: Fallece en Madrigalejo (Cáceres, España), Fernando II rey de Aragón, más conocido por Fernando el Católico, rey consorte de Castilla, que reinó también bajo el nombre de Fernando V. Esposo de la reina Isabel I de Castilla, por cuyo reinado conjunto sobre las dos coronas serán conocidos ambos como los Reyes Católicos.

(Hace 510 años)

477: En el norte del continente africano fallece el que fuera rey de las tribus germánicas de los vándalos y alanos, Genserico. Durante su largo reinado de casi cincuenta años, convirtió a su pueblo en una potencia del Mediterráneo occidental. En 455 asaltó y saqueó Roma.

(Hace 1549 años)

