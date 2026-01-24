El ranking de Henley & Partners cuenta con la validación exclusiva de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional, IATA. Esta clasificación global de pasaportes abarca, según H&P, “199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje”.

El pasaporte es el documento de identificación internacional para las personas que se desplazan fuera de su país de origen. Dependiendo del pasaporte que poseas, podrás acceder a ciertos países sin necesidad de visa. El pasaporte México, de acuerdo con la más reciente publicación del Índice de Pasaportes Henley, se sitúa en el puesto número 23, quedando nuevamente fuera del top 20 de los pasaportes más poderosos que permiten el ingreso sin visa a un mayor número de destinos.

Dónde sacar la cita para tramitar el pasaporte mexicano.

Para el cierre del 2025, México se posicionó en el puesto 23 con 157 destinos sin visa, lo que representa una disminución de cuatro destinos en comparación con el 2024, cuando alcanzó 161 y 159 en el 2023. Esto evidencia una reducción en la fortaleza del pasaporte mexicano ante el mundo.

¿Qué países requieren visa para el pasaporte mexicano?

El informe del Índice de Pasaportes Henley indica que un total de 69 países requieren que un ciudadano con pasaporte mexicano obtenga una visa o un permiso consular previo para poder viajar.

Afganistán

Argelia

Samoa Americana

Australia

Azerbaiyán

Bangladesh

Benín

Bután

Brunéi

Burkina Faso

Camerún

Canadá

República Central de África

Chad

China

Congo Dem. Rep.

Congo Rep.

Costa de Marfil

Cuba

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Esuatini

Islas Malvinas

Gabón

Ghana

Guam

Guinea

Guayana

India

Irak

Kuwait

Lesoto

Liberia

Libia

Malí

Mauritania

Mongolia

Myanmar

Nauru

Níger

Nigeria

Corea del Norte

Islas Marianas del Norte

Omán

Pakistán

Papúa Nueva Guinea

Puerto Rico

Rusia

Santo Tomé y Príncipe

Arabia Saudita

Senegal

Sierra Leona

Islas Salomón

Somalia

Sudáfrica

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Taiwán

Gambia

Tonga

Turkmenistán

Uganda

Ucrania

Estados Unidos

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Vietnam

Yemen

México perdió poder en el mundo con su pasaporte.

¿Qué pasaporte latinoamericano tiene mayor poder?

Ostentando el puesto número 15, Chile posee el pasaporte más potente de Latinoamérica, permitiendo el acceso a 175 destinos sin necesidad de visa. En segundo lugar, se encuentra Argentina en el puesto número 18, con 169 destinos sin visa.

En lo que respecta a México, al igual que otros países como Argentina y Chile, también goza del “acceso sin visa al espacio Schengen de Europa”.