Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 10 de junio, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 10 de junio

1915: Nace en Lachine, Canadá, el escritor, de origen judeo-ruso, Saul Bellow, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1976. "Carpe Diem" y "Herzog" serán obras salidas de su genial pluma.

(Hace 111 años)

1865: Nace en Hortonville (EE.UU.) Frederick Albert Cook, explorador y médico estadounidense, que será el cirujano de la expedición al ártico de 1891-92 dirigida por Robert Peary y de la expedición antártica belga de 1897-99 conducida por Adrien de Gerlache. En 1909 afirmará haber llegado al Polo Norte en abril de 1908, pero no podrá presentar pruebas suficientes para que le sea reconocida esta hazaña.

(Hace 161 años)

1819: En la localidad francesa de Ornans nace el pintor Gustave Courbet, fundador y máximo representante del realismo. Sus ideas políticas, cercanas al ideario anarquista de Proudhon, le harán comprometerse con la Comuna de París y será acusado de haber participado en la demolición de la columna Vendôme, dedicada a Napoleón Bonaparte. A partir de 1873 se exiliará en Suiza, donde morirá de cirrosis, por consumo abusivo de alcohol y en la miseria. Obras conocidas suyas serán: "Entierro en Ornans", "El origen del mundo", "Proudhon y sus hijos", entre otras.

(Hace 207 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1988: Fallece en Barcelona (España) Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio, desde 1954 a 1977 y presidente provisional desde 1977 hasta las primeras elecciones autonómicas, en 1980.

(Hace 38 años)

1923: Atropellado por un tranvía, fallece en Barcelona, España, Antonio Gaudí, arquitecto español, máximo representante del Modernismo y uno de los principales pioneros de las vanguardias artísticas del siglo XX. Entre sus obras emblemáticas destacan el templo de la Sagrada Familia, catedral de elevadas torres, el Parque Güell, la casa Batlló, famosa por sus balconadas curvilíneas y la casa Milá, más conocida como La Pedrera, entre otras, todas ellas en la Ciudad Condal.

(Hace 103 años)

1894: Muere en Madrid, España, Federico Madrazo, pintor romántico español que en su obra cultivó el retrato y la pintura histórica.

(Hace 132 años)

1190: El Santo Emperador Romano Federico I (Federico Barbarroja), cuyo reinado representa el apogeo del Sacro Imperio Romano Germánico al afianzar el poder imperial, tanto dentro de Alemania como en el norte de Italia, e introducir un cuerpo legislativo unificado, acudiendo de nuevo al derecho romano, se cae del caballo y se ahoga por el peso de la armadura al tratar de cruzar el río Saleph en Anatolia, actual Turquía, durante la Tercera Cruzada a Tierra Santa.

(Hace 836 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este miércoles

El evento más importante es el nacimiento de Saul Bellow en 1915, ya que su obra ha dejado una huella perdurable en la literatura contemporánea y fue reconocido con el Premio Nobel en 1976, destacándose por su profunda narrativa y exploración de temas existenciales.