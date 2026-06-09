Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 9 de junio.

Estas son las efemérides del 9 de junio

1672: Nace en Moscú (Rusia) el zar Pedro I el Grande, hijo del zar Alexis y de Natalia Narishkina. En 1689 protagonizará un golpe de estado que desalojará del poder a su hermanastra Sofía, que ocupa la regencia y a su hermanastro Iván IV.

(Hace 354 años)

1640: Nace en Viena, Austria, Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Bohemia (1656-1705) y rey de Hungría (1655-1687). Su reinado estará marcado por las continuas guerras contra los turcos otomanos y los franceses.

(Hace 386 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1974: En la ciudad de Madrid (España), muere el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967. Un año antes, en 1966, se le concedió el Premio Lenin de la Paz. Entre sus creaciones destaca "Hombre de maíz", del año 1949, que muchos catalogan como su obra maestra.

(Hace 52 años)

1870: Fallece en Gadshil Place (Reino Unido), Charles Dickens, escritor inglés de novelas con alto contenido de denuncia social y algunas dosis de humor e ironía, como pueden ser las inolvidables "Oliver Twist", "Cuento de Navidad", "David Copperfield", "Historia de dos ciudades", "Grandes esperanzas" o "Tiempos difíciles".

(Hace 156 años)

68: El despótico emperador Nerón, que ha tenido que salir huyendo de Roma debido a sus continuos escándalos que han motivado la rebelión de su ejército y los gobernadores de la Galia, la Hispania Citerior y Lusitania apoyados por el Senado, se suicida poco antes de ser arrestado.

(Hace 1958 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Pedro I el Grande en 1672, ya que su ascenso al poder tras el golpe de estado de 1689 transformó a Rusia, marcando el inicio de reformas que modernizarían el país y expandirían su influencia en Europa.