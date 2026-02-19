Rememorar los sucesos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 19 de febrero. 1876: En Hobita, Rumanía, nace Constantin Brancusi, escultor cuyas obras están consideradas iconos de modernidad. (Hace 150 años) 1743: Nace en Lucca (Italia), el compositor y violonchelista italiano Luigi Boccherini, que con su talento dará un importante impulso a la música de cámara. (Hace 283 años) 1473: En Thorn (Polonia) nace Nicolás Copérnico, considerado el padre de la astronomía moderna. Copérnico estudiará Humanidades en la Universidad de Cracovia y Derecho Canónico en la de Bolonia y será el primer astrónomo en sugerir que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol, cuando todos los demás astrónomos mantienen a la Tierra como centro del Universo. Su libro "Sobre las revoluciones de las esferas celestes", será publicado en 1543, año de su muerte, por lo que nunca sabrá el gran revuelo que causará en la humanidad. En 1616 será considerado libro herético por la Iglesia al dar a conocer la teoría heliocéntrica que revolucionará la astronomía de su época. (Hace 553 años) 1997: Fallece en Pekín (China) Deng Xiaoping, político chino y líder de la República Popular China, que introdujo importantes reformas económicas para su país en 1978. (Hace 29 años) 1951: Muere en París, Francia, el escritor y Premio Nobel de Literatura en 1947, André Gide, defensor de los derechos de los homosexuales. Un año después de su muerte, la Iglesia Católica incluirá sus libros en el Índice de libros prohibidos. Fue inspiración para escritores como Sartre o Camus. (Hace 75 años) 1133: En Constantinopla, fallece Irene Ducas, emperatriz bizantina, casada con el emperador Alejo I a la edad de quince años. Tuvo nueve hijos, entre ellos Juan II Comneno, que sucedió a su padre en el trono de Bizancio en 1118 y la historiadora Ana Comneno. (Hace 893 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Nicolás Copérnico en 1473, ya que su teoría heliocéntrica revolucionó la astronomía al proponer que la Tierra y los planetas orbitan alrededor del Sol, desafiando la visión geocéntrica predominante y sentando las bases para el desarrollo de la ciencia moderna.