Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 25 de mayo .

Estas son las efemérides del 25 de mayo

1938: En Clatskanie, Oregón, EEUU, nace el poeta y escritor Raymond Carver, al que se considerará máximo representante del minimalismo y uno de los cuentistas norteamericanos más importantes del siglo XX. El punto de referencia para sus novelas será la vida cotidiana. Se le encuadrará en el movimiento llamado "realismo sucio". Autor, entre otros del libro de relatos cortos "¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?".

(Hace 88 años)

1889: Nace en Kiev (Rusia) el diseñador aeronáutico Igor Sikorsky, que desarrollará con éxito el helicóptero.

(Hace 137 años)

1803: Nace en Londres, Reino Unido, Edward Bulwer-Lytton que será novelista, dramaturgo y político británico, autor entre obras de "Los últimos días de Pompeya".

(Hace 223 años)

1048: Nace en China Song Shenzong, que será el sexto emperador de la dinastía Song y reinará desde 1067 hasta su muerte en 1085. En este tiempo se implementarán reformas políticas y sociales encaminadas a resolver los serios problemas que su Imperio ha heredado y mejorar las condiciones de vida del campesinado con préstamos a interés bajo. A su muerte le sucederá en el trono su hijo Song Zhezong.

(Hace 978 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1934: Muere en Londres, Reino Unido, el compositor británico Gustav Holst, cuya obra más conocida es la sinfonía "The Planets (Los Planetas)", que concluyó en 1916 y que el propio autor nunca consideró una de sus mejores creaciones y que, en cierto modo, eclipsó el resto de su creación.

(Hace 92 años)

1786: Fallece en el Palacio de Ajuda (Lisboa, Portugal), el rey Pedro III de Portugal. No participó en cuestiones ni asuntos de gobierno. En 1807 su familia tendrá que exiliarse a Brasil tras la invasión napoleónica de Portugal.

(Hace 240 años)

1681: En Madrid (España), fallece Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo y poeta español, autor de obras tan conocidas como "La vida es sueño" y "El alcalde de Zalamea", cuya obra teatral es la culminación del modelo barroco creado por el genio Lope de Vega y Carpio.

(Hace 345 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este lunes

El evento más importante es el nacimiento de Raymond Carver en 1938, ya que se le considera el máximo representante del minimalismo y uno de los cuentistas más influyentes del siglo XX, cuya obra se centra en la vida cotidiana y ha dejado una huella profunda en la literatura estadounidense.