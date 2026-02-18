La Cartilla del Servicio Militar Nacional se ha establecido como un requisito fundamental para acceder a empleos en México, particularmente en el ámbito público y en las instituciones de seguridad. Aunque representa una obligación constitucional para los ciudadanos mexicanos de entre 18 y 39 años, su repercusión trasciende el deber cívico: la ausencia de este documento puede limitar de manera significativa el acceso a diversas oportunidades laborales. En la práctica, la Cartilla Militar es esencial para acceder a posiciones en dependencias gubernamentales, fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y otras entidades estatales. Por esta razón, miles de jóvenes que intentan integrarse al mercado laboral formal se ven perjudicados al no cumplir con este trámite obligatorio. El ámbito donde la Cartilla Militar es más exigido es el sector público. De acuerdo con la Ley General del Servicio Militar Nacional, todos los funcionarios y empleados de la Federación, de los estados y de los municipios deben verificar que los ciudadanos hayan cumplido con esta obligación. Esto implica que prácticamente cualquier puesto gubernamental, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, requiere que los hombres presenten su cartilla liberada. Las dependencias gubernamentales no pueden contratar personal masculino sin que acredite haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio. Este requisito aplica para una amplia gama de posiciones: desde puestos administrativos hasta cargos técnicos y profesionales. Si eres ingeniero, abogado, contador o cualquier otro profesionista que aspire a trabajar en alguna secretaría de Estado, organismo descentralizado o institución pública, la cartilla militar será uno de los documentos fundamentales que te solicitarán. Según lo establecido en la normativa vigente, los jóvenes que no completen el proceso de liberación de este documento simplemente no podrán ocupar dichos cargos. No hay excepciones ni alternativas: la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional es condición sine qua non para acceder al empleo público en México. El segundo gran bloque de empleos donde la Cartilla Militar es absolutamente obligatoria es el relacionado con las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad. Este requisito no admite excepciones y abarca múltiples instituciones clave del país. Las policías en sus diferentes niveles (municipal, estatal y federal) también exigen este documento como parte de sus requisitos de contratación. El Servicio de Protección Federal, encargado de la seguridad de instalaciones y funcionarios gubernamentales, ha publicado convocatorias donde específicamente solicita la Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada como parte de la documentación obligatoria. Para ingresar al Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina, la cartilla liberada es condición fundamental e ineludible. Sin este documento, simplemente no podrás acceder a estas oportunidades laborales, independientemente de tus calificaciones o aptitudes. Lo mismo aplica para la Guardia Nacional, creada en años recientes como parte de la estrategia de seguridad del país. Los aspirantes a custodios en centros penitenciarios, agentes del Ministerio Público que trabajen en fiscalías, e incluso guardias de seguridad privada en ciertos contextos, también pueden enfrentar este requisito. A partir de 2026, la Sedena ha confirmado que la Cartilla Militar liberada será requisito indispensable para ingresar a todas las escuelas y centros de formación del sistema educativo militar. Esta disposición implica un endurecimiento en las políticas de acceso a la formación castrense. Es relevante señalar que esta exigencia se aplica exclusivamente a instituciones de formación militar y no tiene impacto en las universidades públicas o privadas del país. Entre las instituciones que requerirán este documento se encuentran el Heroico Colegio Militar, la Escuela Militar de Medicina, la Escuela Militar de Ingeniería, el Colegio del Aire (incluyendo la Escuela Militar de Aviación), la Escuela Militar de Odontología, la Escuela Militar de Enfermería, la Escuela Militar de Transmisiones, la Escuela Militar de Materiales de Guerra, la Escuela Superior de Guerra y el Centro de Liderazgo Militar. La liberación de la Cartilla del Servicio Militar Nacional en México se lleva a cabo durante todo el año y se compone de diversas etapas fundamentales, las cuales son organizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). El procedimiento para la clase 2008 y remisos en 2026 es el siguiente: Del 2 de enero al 15 de octubre de 2026, los jóvenes que cumplen 18 años este año —así como aquellos que no realizaron el trámite anteriormente— deben inscribirse en las Juntas Municipales o Alcaldías de Reclutamiento correspondientes a su lugar de residencia. También es factible registrarse en consulados de México en el extranjero. Durante este periodo se proporciona la documentación necesaria (como acta de nacimiento, identificación con fotografía, CURP, comprobante de domicilio y, en ciertos casos, fotografías) para ser habilitados en el padrón del Servicio Militar. El adiestramiento en unidades del Ejército, Fuerza Aérea o Marina para quienes resulten encuadrados se lleva a cabo en dos escalones, con sesiones sabatinas aproximadamente de 07:00 a 13:00 horas: Una vez inscrito, se realiza un sorteo en noviembre de 2026 donde se asigna la modalidad de cumplimiento: Este esquema reemplaza el modelo tradicional de 44 sábados durante casi todo el año por periodos más cortos de adiestramiento con 13 sesiones por escalón.