Dos nombres clave de la aviación comercial en México quedaron vinculados en la última semana por un anuncio que anticipa cambios rotundos en la forma de volar dentro y fuera del país.

Volaris y Viva Aerobus informaron el 18 de diciembre la firma de un acuerdo para conformar un nuevo grupo mexicano de aerolíneas de bajo costo. El convenio se basa en una fusión entre iguales, con una participación del 50 por ciento para cada empresa y sus respectivos accionistas.

A pesar de que el acuerdo fue firmado de manera oficial, su alcance real todavía no se percibe del todo, que resta una revisión por parte de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Volaris y Viva Aerobús anunciaron una fusión que será revisada por la Comisión Nacional Antimonopolio. (Foto: Archivo)

Fusión Volaris y Viva Aerobus: ¿cómo es el acuerdo y qué se busca?

Según el comunicado conjunto, el objetivo principal es fortalecer la conectividad aérea, ampliar la oferta de vuelos accesibles y consolidar su presencia tanto en México como en rutas internacionales. La operación aún debe ser aprobada por autoridades regulatorias y por los accionistas, con una previsión de cierre en 2026.

Las compañías señalaron que la fusión está diseñada para generar beneficios en empleo, inversión y desarrollo económico, además de facilitar el acceso al transporte aéreo para más personas, sin modificar de inmediato la experiencia de los pasajeros.

¿Cómo van a operar Volaris y Viva Aerobus tras la fusión?

Cabe destacar que el esquema operativo mantendrá las marcas Volaris y Viva Aerobus por separado, con certificados de operación independientes. Esto quiere decir que cada aerolínea conservará sus rutas, servicios y estructura, lo que permitirá garantizar la competencia en el mercado.

La estrategia con la cual se materializó esta decisión busca reforzar la conectividad punto a punto en México , Estados Unidos , Centroamérica y Sudamérica . A nivel corporativo, los accionistas de Viva Aerobus recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris, mientras que los de Volaris conservarán su participación.

En este sentido, las acciones del nuevo grupo seguirán cotizando tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en la Bolsa de Nueva York. Fue el CEO de Volaris, Enrique Beltranena, quien defendió el modelo al asegurar que se impulsará el crecimiento de la aviación en México bajo el esquema de precios bajos.

Comisión antimonopolio: qué implica la revisión del acuerdo de aerolíneas

La presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó en las últimas horas que la alianza entre Volaris y Viva Aerobus será revisada por la Comisión Nacional Antimonopolio. La mandataria aclaró que el análisis deberá realizarse dentro del marco legal vigente.

Por su parte, explicó que representantes de ambas aerolíneas acudieron a Palacio Nacional para informar sobre la estrategia, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de servicio y la flota de aviones. La resolución de este análisis será clave para definir el futuro del nuevo grupo aéreo.