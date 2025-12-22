La debilidad del sector inmobiliario chino afecta al negocio de soluciones poliméricas de Orbia.

Barclays recortó su estimación de flujo operativo (EBITDA) y el precio objetivo de Orbia, en un contexto marcado por la persistente debilidad del sector inmobiliario chino, que continúa afectando al negocio de soluciones poliméricas del conglomerado mexicano.

“Ajustamos nuestro modelo ante señales de una desaceleración más pronunciada en el negocio de soluciones poliméricas hacia el cuarto trimestre de 2025” Pablo Monsiváis, analista bursátil de Barclays, en una nota a inversionistas.

Bajo este escenario, el banco estima que el EBITDA de Orbia en el cuarto trimestre de 2025 crecerá 11%, hasta los 267 millones de dólares, lo que implicaría un EBITDA anual de 1,060 millones de dólares.

Al mismo tiempo, Barclays redujo el precio objetivo de la acción a 23 pesos para los próximos 12 meses, desde los 24 pesos previos, aunque este nivel todavía representa un potencial de alza de 44.5% frente a los precios actuales.

Orbia bajo presión

Al tercer trimestre del año, Orbia reportó ingresos por 1,966 millones de dólares, un crecimiento anual de 4.18%. El EBITDA se ubicó en 295 millones de dólares, con un avance de 2% frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con su reporte financiero.

La empresa reconoció que opera en un entorno “difícil”, marcado por una demanda débil en los mercados de polímeros. En este contexto, ajustó su guía de EBITDA para 2025 a un rango de entre 1,100 y 1,200 millones de dólares, con resultados que probablemente se ubiquen en la parte baja del rango.

Más allá del entorno operativo, analistas de GBM advirtieron un deterioro en el perfil financiero de la emisora. La razón deuda neta a EBITDA aumentó de 2.4 a 3 veces, reflejando un mayor nivel de apalancamiento.

En octubre, Moody’s recortó la calificación crediticia de Orbia de Baa3 a Ba1, ante una visión más cautelosa sobre las perspectivas del sector químico y la lenta recuperación del mercado.

Estos factores aceleraron la caída del precio de la acción, que acumula un retroceso superior a 60% en 2024 y tocó mínimos históricos de 11.73 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores.

El foco del mercado: desinversiones

Ante este escenario, Orbia inició una estrategia de desinversión de activos no esenciales para reducir su apalancamiento. Versiones sobre una posible venta de Netafim impulsaron hasta 20% la acción en octubre, aunque la empresa no confirmó la operación.

Para Barclays, la atención del mercado se ha desplazado hacia una eventual venta de activos, restando relevancia a los resultados trimestrales. Pese a los desafíos de corto plazo, el banco mantiene su recomendación de Sobreponderar, al considerar que Orbia cuenta con una cartera de activos atractiva y potencial de crecimiento de largo plazo.

Por su parte, GBM considera que la diversificación geográfica y su exposición a tendencias estructurales de Orbia son elementos que favorecen a la emisora de la BMV.

“Orbia cotiza a un múltiplo P/VL de solo 0.5 veces, el más bajo registrado en su historia. A este nivel, representa una oportunidad altamente atractiva para inversionistas de largo plazo”, escribieron en una nota a clientes.