La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, suspenderá las conferencias de prensa durante varios días

La presidenta Claudia Sheinbaum suspenderá las conferencias de prensa hasta nuevo aviso, según advirtió recientemente en La Mañanera. Durante varios días no habrá transmisión en vivo desde el Palacio Nacional, por lo que habrá que prestar atención a los nuevos anuncios.

La mandataria informó cuáles serán las fechas en las que no se harán las conferencias mañaneras con motivo de las celebraciones decembrinas y de Año Nuevo. Ante el cuestionamiento de los reporteros que asisten a la conferencia matutina, la mandataria federal precisó los días en que se suspenderá este ejercicio informativo.

Claudia Sheinbaum suspenderá las conferencias de prensa por las celebraciones de Fin de Año Fuente: EFE Isaac Esquivel

Conoce los detalles detrás de esta medida y mantente al tanto de las novedades del Gobierno a través de los canales de comunicación oficial. Allí recibirás las actualizaciones a nivel nacional.

¿Qué días no habrá conferencia de prensa?

Las jornadas en las que no habrá conferencia mañanera son:

Jueves 25 de diciembre de 2025

Viernes 26 de diciembre de 2025

Jueves 1 de enero de 2026

Viernes 2 de enero de 2026

Claudia Sheinbaum explicó que se hará un “puente” en esas fechas y que la decisión también busca otorgar un periodo de descanso a la fuente periodística que cubre la Presidencia de la República.

¿Qué hará el Gobierno a fin de año?

Durante el mismo encuentro con la prensa, la presidenta fue consultada sobre cómo planea pasar el cierre de año. Señaló que analiza tomarse algunos días de descanso para estar con su familia , una decisión que aún evalúa junto con su esposo, Jesús María Tarriba.

Indicó que existe la posibilidad de tomarse unos días entre el 25 y el 27 de diciembre de 2025, mientras que el 31 de diciembre lo pasaría en familia, acompañada de su nieto.