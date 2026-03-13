La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, SEMOVI, informó que el sistema de transporte público de la capital tendrá modificaciones temporales en sus horarios de operación el próximo lunes 16 de marzo debido al aniversario del natalicio de Benito Juárez. El anuncio fue acompañado de una infografía oficial para que los usuarios puedan planear con anticipación sus traslados. De acuerdo con el comunicado de la SEMOV, los cambios aplicarán en distintos sistemas de movilidad que operan en la ciudad, por lo que se recomienda a los pasajeros revisar los nuevos horarios antes de salir de casa para evitar retrasos o contratiempos en sus trayectos. Según el comunicado difundido por SEMOVI, los principales servicios de transporte público operarán con los siguientes horarios: Los bicestacionamientos operarán de 07:00 a 00:00 horas, mientras que el sistema Ecoparq y los módulos de control vehicular y licencias de la SEMOVI no brindarán servicio. Las autoridades también recordaron que la Red de Movilidad Integrada permitirá el ingreso con bicicleta en Metro, Cablebús, Metrobús y Tren Ligero, mientras que en Trolebús y RTP dependerá del espacio disponible en las unidades. Por ello, se recomienda a los usuarios tomar previsiones y considerar estos horarios al planear sus recorridos por la capital.