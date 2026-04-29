China vuelve a demostrar su capacidad para ejecutar megaproyectos de ingeniería que desafían los límites convencionales. En la provincia de Guizhou, al suroeste del país, los ingenieros optaron por una solución audaz en lugar de construir un túnel tradicional: partieron una montaña en dos con explosivos para abrir paso a la autopista Liuzhi-Anlong, una obra que ya genera impacto mundial por su escala y su aspecto futurista. El resultado es una carretera que avanza entre gigantescos muros de roca de hasta 200 metros de altura, creando un corredor encajado en la montaña que parece sacado de una película de ciencia ficción. Esta intervención forma parte de la autopista Liuzhi-Anlong, un corredor vial de 152 kilómetros diseñado específicamente para mejorar la conectividad entre regiones aisladas de Guizhou, una zona caracterizada por su terreno accidentado, biodiversidad y formaciones kársticas. Uno de los principales objetivos de este megaproyecto es optimizar los tiempos de traslado en una región históricamente complicada para el transporte. Según las estimaciones oficiales, el trayecto que actualmente puede demandar hasta 3 horas se reducirá a solo 90 minutos una vez que la autopista esté completamente operativa. La mejora no solo beneficiará a los residentes locales, sino que también fortalecerá la logística, el comercio y el desarrollo económico en áreas remotas que hasta ahora enfrentaban serias limitaciones de conectividad. Además de la impactante sección donde la montaña fue dividida, el proyecto incluye una obra aún más ambiciosa: el Puente del Gran Cañón de Huajiang. Esta estructura, que se encuentra en construcción, promete convertirse en el puente más alto del planeta, con una caída superior a los 600 metros. Su diseño vanguardista no solo resolverá el cruce de profundos cañones, sino que también se perfila como un nuevo atractivo turístico, alineándose con la estrategia china de combinar infraestructura con potencial visual y económico. La decisión de partir la montaña en lugar de perforar un túnel tradicional respondió a un análisis detallado de la estructura geológica. Los ingenieros evaluaron la solidez del macizo rocoso y optaron por esta técnica para lograr una ruta más directa y eficiente. Las paredes resultantes fueron reforzadas tras estudios geológicos para garantizar su estabilidad, aunque el proyecto ha generado debate sobre su ejecución en un entorno tan sensible. La autopista Liuzhi-Anlong representa mucho más que una simple vía de comunicación. Al conectar zonas remotas con la red nacional de transporte, se espera que impulse el crecimiento económico local, facilite el movimiento de bienes y personas, y contribuya al desarrollo regional en una provincia donde el relieve montañoso complica tradicionalmente las obras viales. Las imágenes del proyecto se viralizaron rápidamente, mostrando la carretera de cuatro carriles flanqueada por imponentes paredones verticales. Este paisaje único combina tecnología de vanguardia con una intervención directa en la naturaleza, posicionando a la obra como un símbolo de la ambición ingenieril china.