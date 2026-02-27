Dado el desarrollo de la tecnología en México, cada vez es menos necesario portar tarjetas físicas para hacer pagos. Ante este escenario, el Gobierno oficializó el nuevo formato de la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la cual permitirá abonar el boleto sin necesidad de presentar el plástico. Hoy, muchos servicios pueden utilizarse desde el celular, y el transporte público no es la excepción. A partir de ahora será posible viajar en la red con la tarjeta MI digital, promulgada por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI). Se trata de un medio de pago oficial que permite acceder a distintos sistemas de transporte desde el teléfono celular. La tarjeta física tiene un costo de 21 pesos y puede recargarse hasta con 500 pesos, saldo que se utiliza para pagar viajes en: El Sistema de Transporte Colectivo (STC), en conjunto con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), desarrolló la opción de tarjeta virtual. Esta puede utilizarse en los más de 1,800 lectores instalados en las 12 líneas del Metro capitalino. Cabe destacar que no sustituye a la tarjeta física, sino que funciona como una alternativa adicional para quienes prefieren pagar con el celular. A continuación, los pasos para obtener la tarjeta digital en México. Actualmente, el sistema de pago digital está disponible en dispositivos Android y Huawei, y se prevé su habilitación en equipos iOS. Las recargas pueden hacerse directamente desde la App CDMX, sin acudir a taquillas o máquinas en estaciones. Las opciones disponibles son: De esta forma, la Tarjeta de Movilidad Integrada se consolida como una herramienta práctica y flexible para facilitar los traslados en la Ciudad de México, tanto en formato físico como digital.