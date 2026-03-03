El tren AIFA–Pachuca se perfila como uno de los proyectos de infraestructura más relevantes rumbo al Mundial 2026, con el objetivo de transformar la movilidad en el centro del país. En esta línea, el Gobierno informó que la obra podría estar terminada antes del inicio del evento deportivo, beneficiando así a millones de usuarios. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el proyecto de movilidad se encuentra en su etapa final y que en las próximas semanas comenzará la fase de pruebas para verificar aspectos de seguridad y operación. Conoce los detalles de esta alternativa y prepárate para trasladarte sin inconvenientes. El trayecto abarcará 57.56 kilómetros y cruzará la Ciudad de México, el Estado de México y el estado de Hidalgo. Se estima que podrá movilizar hasta 100,000 pasajeros al día. Los trenes alcanzarán una velocidad máxima de 120 km/h, con un tiempo aproximado de recorrido de una hora con 15 minutos de terminal a terminal. La construcción inició en marzo de 2025 y, de acuerdo con el Gobierno de México, se prevé que entre en funcionamiento antes del Mundial 2026. Hasta ahora no se anunciaron fechas oficiales para su inauguración ni mayores detalles sobre el avance actual. Las estaciones y paraderos contemplados son: Por su parte, Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, informó que el servicio de transporte operará con 15 trenes eléctricos. Cada convoy tendrá capacidad para alrededor de 700 pasajeros y contará con aproximadamente 315 asientos. Además, Lajous explicó que el tren AIFA–Querétaro enlazará con el proyecto ferroviario Querétaro–Irapuato, cuya construcción comenzó en septiembre de 2025. Esta conexión busca fortalecer la movilidad entre la zona industrial de Querétaro y Apaseo El Grande, con una demanda estimada de 30,000 pasajeros diarios hacia la Ciudad de México. Las estaciones previstas en este tramo son: