Desde la NASA informaron que el próximo 28 de febrero se podrá observar uno de los espectáculos astronómicos más importantes de los últimos años: la presencia simultánea de seis planetas en una misma franja. Los especialistas en astronomía especificaron que el fenómeno podrá apreciarse el próximo sábado, cuando Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se harán visibles durante el crepúsculo en lo que popularmente se denomina “desfile planetario” o alineación planetaria. Aunque no se trata de una alineación perfecta en el espacio, el efecto visual será impactante y podrá observarse desde distintos puntos del planeta poco después de la puesta del Sol, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Cuatro de los seis planetas -Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio- tendrán brillo suficiente para distinguirse sin instrumentos. En cambio, Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopios debido a su baja luminosidad. Venus se destacará como el objeto más brillante después de la Luna. Júpiter también sobresaldrá con intensidad, mientras que Saturno se reconocerá por su tono amarillento. Mercurio será el más difícil de localizar por su cercanía al horizonte y su breve aparición. Urano podrá encontrarse en la constelación de Tauro, cerca del cúmulo de las Pléyades, y en condiciones óptimas podría verse sin ayuda óptica. Neptuno aparecerá muy próximo a Saturno, lo que facilitará su localización con telescopio. La posibilidad de contemplar este “desfile planetario” será especialmente llamativa por la cantidad de astros involucrados, algo poco frecuente. En México, el fenómeno astronómico comenzará a apreciarse entre las 18 y 19, aproximadamente, según datos difundidos por UNAM Global. Durante el lapso posterior a la puesta del Sol, los primeros en aparecer serán Mercurio y Saturno. Después se sumarán Venus, Júpiter, Urano y Neptuno. Si bien este año habrá otras configuraciones planetarias, la de este sábado se destaca por la cantidad de planetas involucrados y por coincidir en horario vespertino. La visibilidad dependerá de factores como la latitud, la altura sobre el nivel del mar y la claridad atmosférica. El uso de binoculares sencillos o aplicaciones móviles de astronomía puede facilitar la experiencia.