A pocos días de iniciarse el 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio al ambicioso plan de trenes de pasajeros. Con el arranque de la construcción de cuatro rutas, este año será decisivo para definir quién se encargará de levantar las estaciones, instalar los sistemas de señalización y supervisar la operación integral de los proyectos.

Entre enero y marzo se darán a conocer los ganadores de ocho licitaciones que, en conjunto, superan los 74,000 millones de pesos y que serán clave para cumplir con los plazos comprometidos.

Gabriel Monroy / Presidencia

En paralelo, operarán dos obras heredadas de administraciones anteriores que finalmente prestará servicio a los pasajeros: el Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, y la ampliación del Tren Suburbano de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El plan ferroviario de Claudia Sheinbaum

El Gobierno diseñó una estrategia ferroviaria que contempla más de 3,000 kilómetros de vías, organizadas en cuatro grandes divisiones bajo la coordinación de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

División 1

Reúne 786 kilómetros en el centro y noreste del país, con las rutas AIFA–Pachuca, México–Querétaro, Saltillo–Nuevo Laredo y Querétaro–Irapuato, proyectos que en 2025 pasaron del papel a la obra física.

División 2

Suma 910 kilómetros en el Bajío y el Pacífico, con los tramos Querétaro–San Luis Potosí, Mazatlán–Los Mochis e Irapuato–Guadalajara.

División 3

Contempla1,145 kilómetros en el noroeste del país: Guaymas–Hermosillo, Guadalajara–Tepic, San Luis Potosí–Saltillo y Los Mochis–Guaymas.

División 4

Completa el esquema con 552 kilómetros en las rutas Tepic–Mazatlán y Hermosillo–Nogales.

La ARTF, dirigida por Andrés Lajous, asumió la supervisión de los proyectos Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo, mientras que la Sedena, a través del Grupo de Ingenieros Felipe Ángeles, está a cargo de AIFA–Pachuca, México–Querétaro y Lechería–AIFA.

Liberación del derecho de vía en México

En octubre del año pasado, el gobierno federal reportó que el 66% del total de las vías ya estaba liberado tras acuerdos con los propietarios de 1,607 predios, en un esfuerzo conjunto entre la SICT, la ARTF, la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Secretaría de Gobernación y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Los avances variaron por tramo:

AIFA–Pachuca: 93%

Querétaro–Irapuato: 85%

México–Querétaro: 70%

Saltillo–Nuevo Laredo: 71%

¿Qué trenes operarán en 2026?

Hay dos sistemas ferroviarios en la Zona Metropolitana del Valle de México que están próximos a iniciar sus operaciones completas. Se trata del Tren Interurbano México–Toluca, también conocido como El Insurgente, y la ampliación del Tren Suburbano de Lechería al AIFA, ambos en etapa final de pruebas y certificaciones.

Recientemente, la mandataria indicó que el Tren Suburbano Buenavista–AIFA comenzará a operar en el primer trimestre de este año. El objetivo es que esté disponible para Semana Santa, permitiendo viajar desde Buenavista hasta el aeropuerto en un trayecto de 43 minutos, con salidas cada 15 minutos.

El servicio funcionará de 05 a 00:30, con una flota de 10 trenes, siete en operación simultánea, dos de reserva y uno destinado a mantenimiento.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el Tren Interurbano México–Toluca se encuentra en fase de pruebas en el tramo Santa Fe–Observatorio y que estará listo para operar en su totalidad a principios de este año.

El sistema contará con siete estaciones:

Tres en la Ciudad de México: Observatorio, Vasco de Quiroga y Santa Fe

Cuatro en el Estado de México: Lerma, Metepec, Toluca Centro y Zinacantepe

Actualmente transporta en promedio 22,000 pasajeros diarios en su tramo activo, pero una vez concluido se espera que beneficie a más de 100,000 personas, con tiempos de recorrido menores a una hora, de acuerdo con la SICT.