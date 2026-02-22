La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la fecha estimada para la entrada en operación del Tren Ciudad de México-AIFA, una de las obras ferroviarias más esperadas en el centro del país. El arranque, aseguró, ocurrirá antes del inicio de la Semana Santa 2026, periodo considerado de alta movilidad nacional. El anuncio se realizó durante su conferencia en Palacio Nacional, donde también actualizó el avance de otros proyectos estratégicos. La definición del calendario despeja dudas sobre la puesta en marcha de la conexión ferroviaria con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Además del Tren Ciudad de México-AIFA, la mandataria informó que los proyectos México-Querétaro y AIFA-Pachuca tienen como meta concluir en 2027. Con ello, el Gobierno federal mantiene activa su apuesta por la expansión ferroviaria en distintas regiones del país. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el Tren Ciudad de México-AIFA comenzará operaciones antes de la Semana Santa 2026, lo que permitirá atender la demanda de traslado en uno de los periodos vacacionales más importantes del año. En función del calendario difundido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional de esta histórica celebración religiosa comenzará el lunes 30 de marzo y finalizará el viernes 10 de abril de este 2026 La mandataria destacó que las obras ferroviarias avanzan conforme a los calendarios establecidos, tanto en el centro como en el norte y sureste del país. En ese contexto, mencionó que el proyecto México-Querétaro y la conexión AIFA-Pachuca se perfilan para concluir en 2027. También subrayó el progreso del Tren Maya en su modalidad de carga, que —según datos oficiales— presenta un avance del 25%. La mandataria reconoció la cooperación de comunidades en temas relacionados con derecho de vía y acuerdos territoriales. En paralelo al anuncio sobre el Tren Ciudad de México-AIFA, una decisión judicial volvió a colocar al Tren Maya en el centro del debate. Un juez federal dictó una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo relacionado con el Tramo 5, que conecta Cancún con Tulum. La resolución no implica la cancelación automática de la obra, pero sí ha obligado a reforzar tareas de inspección, vigilancia y conservación ambiental en una zona considerada ecológicamente vulnerable, con presencia de selvas, cenotes y acuíferos subterráneos. Entre las dependencias involucradas se encuentra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que deberá verificar posibles afectaciones y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.