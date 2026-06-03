Si eres un apasionado del futbol, elegir entre poner el celular en modo avión por dos horas y ver un partido de la Selección podía ser una decisión compleja capaz de hacerte reconsiderar tu itinerario.

737 MAX de Aeroméxico. Cortesía Aeroméxico

Sin embargo, Aeroméxico ya consideró una alternativa para que no tengas que elegir entre surcar los cielos para llegar a tu destino o ver un encuentro del Tri en cualquier dispositivo móvil.

Para lograrlo, Aeroméxico hizo una alianza con Vix, que tiene el objetivo de ofrecer WiFi gratis en vuelos seleccionados, lo que permitirá a los pasajeros acceder al catálogo de la compañía de streaming mientras están en un vuelo.

Del 11 de junio al 31 de julio, Aeroméxico brindará a sus viajeros acceso gratuito a WiFi exclusivamente para acceder a la plataforma Vix a través de sus dispositivos personales, donde podrán ver series, programas en vivo y contenido exclusivo en español.

Entre los contenidos, se podrá disfrutar de la programación deportiva en vivo, incluyendo algunos de los encuentros de fútbol internacionales más esperados del verano. Los usuarios interesados en acceder a la cobertura completa deberán contratar el paquete directamente en Vix.

En un comunicado, Aeroméxico señaló que el servicio estará disponible en la flota Boeing 737 MAX, así como en aeronaves Boeing 787 Dreamliner y Embraer 190 seleccionadas.

Para disfrutar de este servicio se deberá contar con un dispositivo personal, así como una cuenta activa de Vix. Los contenidos podrán verse desde el sitio web o aplicación móvil de la plataforma.

“En Aeroméxico seguimos transformando la experiencia de viaje para nuestros clientes, a través de alianzas innovadoras que nos permiten ofrecer la mejor conectividad y entretenimiento a bordo, respondiendo así a las nuevas expectativas que tienen los pasajeros de hoy”, señaló Andrés Castañeda, vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico.

“Unirnos con Aeroméxico nos permite llevar nuestra plataforma a donde nuestros usuarios nunca imaginaron disfrutarla: a 30,000 pies de altura. Vix es la única plataforma de streaming en español con la cobertura deportiva más completa del verano, y hoy esa experiencia está disponible incluso en el aire”, dijo Joanna Musi, Directora General de Streaming y DTC.