La puesta en marcha del Tren Interurbano México–Toluca está reconfigurando el esquema de movilidad en el Valle de Toluca. Para las líneas de autobuses que por décadas concentraron el traslado hacia la capital del país, el nuevo escenario representa un desafío particular. Una de las firmas más importantes de la región, Caminante, reconoció que el impacto económico ya es evidente y que será necesario replantear su modelo de operación. Su representante legal, Emiliano Reyes Estrada, explicó que la disminución en ingresos comenzó cuando el tren extendió su servicio hasta la estación Santa Fe. Desde entonces, la empresa registró una caída de entre 40 y 50% en su facturación, debido a que algunos de los usuarios migraron al sistema ferroviario más rápido y con tarifas competitivas. Con el proyecto funcionando en su totalidad, la expectativa es que haya pérdidas de entre 25 y 30%. Por ello, el servicio de transporte público podría cambiar y ampliarse a otras zonas del país. La compañía apuesta por diversificar sus servicios. Entre las estrategias en evaluación destaca la creación de rutas alimentadoras en municipios con expansión habitacional y escasa oferta de transporte masivo, como: El objetivo es ofrecer traslados directos hacia la terminal Observatorio, reduciendo tiempos y evitando transbordos que encarezcan el viaje. Para ello, la empresa estableció un plazo de tres meses para analizar la factibilidad de estas nuevas rutas y determinar en qué zonas existe demanda suficiente. A pesar del descenso en usuarios en los corredores tradicionales, Caminante aseguró que no contempla recortes de personal. La estrategia, señaló Reyes Estrada, consiste en reorganizar su operación para reasignar conductores y personal administrativo a los servicios que se proyectan. Los servicios hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Ángel de la Independencia no tendrán ajustes, ya que mantienen una demanda constante. Por su parte, la empresa adelantó que prepara una nueva ruta que conectará la estación del tren en Toluca con el Aeropuerto Internacional de Toluca. Aunque aún no se dieron detalles sobre fechas ni costos, la intención es captar a viajeros que requieran un traslado directo entre ambas terminales. Especialistas en movilidad coinciden en que la consolidación del tren obligará al autotransporte a transitar hacia un esquema complementario, con servicios de primera y última milla, unidades más pequeñas y posibles integraciones tarifarias.