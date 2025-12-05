El Mexicable mejorará el servicio de transporte en Naucalpan

El Gobierno confirmó una excelente noticia para los pasajeros del transporte público. Se trata del Proyecto Códice, una iniciativa que aprovechará los entornos de la Línea 3 del Mexicable para crear corredores urbanos, áreas verdes y espacios públicos en las zonas próximas a sus futuras estaciones.

La estrategia forma parte del Plan Estratégico Naucalpan 2077 y tiene como objetivo fortalecer la vida comunitaria y fomentar la convivencia social. En esta línea, habrá diez centros comunitarios para atender cuestiones de género y diversidad.

Servicio de Mexicable

Se ofrecerán talleres de formación ciudadana, capacitación digital, impulso al emprendimiento, actividades deportivas, programas de sustentabilidad y servicios de salud física y mental.

¿Qué beneficios tendrá la Línea 3 del Mexicable?

El presidente municipal, Isaac Montoya, destacó que la conexión con el Mexicable permitirá desarrollar nuevos polos económicos y zonas de encuentro alrededor de cada estación. Con ello, se busca recuperar el espacio público y elevar la calidad de vida en el municipio.

“Códice es un ejemplo claro de cómo transformamos la ciudad para brindar espacios que favorezcan el bienestar y el desarrollo de las personas” , señaló.

¿En qué estado se encuentra la obra del Mexicable?

La Línea 3, que unirá la zona alta de Naucalpan con la Ciudad de México, registra actualmente un 52% de avance. Su construcción comenzó a mediados de 2024 y, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semov), se prevé que esté en operación a finales de 2026.

Este nuevo sistema contará con 10 estaciones entre el Mexipuerto y la colonia Izcalli Chamapa , y tendrá capacidad para transportar hasta 70,000 pasajeros diarios. Operará con 278 cabinas para 10 personas cada una, a una velocidad aproximada de 6 kilómetros por hora.

El recorrido completo tomará 30 minutos, reduciendo a la mitad los tiempos de traslado en la zona, según la Semov.

¿Dónde estarán los centros comunitarios de la Línea 3 del Mexicable?

Los 10 centros comunitarios se ubicarán en distintas estaciones y funcionarán como puntos de encuentro para actividades educativas, culturales y deportivas, afirmó Montoya.

En conjunto, la obra representa una apuesta por una urbanización integral alrededor del transporte público, mediante la creación de corredores urbanos con impacto social y económico positivo.