El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México anunció nuevas restricciones operativas debido a obras de ampliación y remodelación en la Terminal Tasqueña del Tren Ligero.

Las modificaciones en el transporte público incluyen cierres temporales, ajustes en rutas y la habilitación de servicios de apoyo gratuitos con unidades RTP para garantizar el traslado seguro de todas las personas usuarias.

La estación Terminal Tasqueña permanece cerrada, por lo que el ascenso y descenso provisional se realiza en las estaciones Ciudad Jardín y Las Torres, según la dirección del servicio. STECDMX

Cierre total de la estación Terminal Tasqueña por trabajos de ampliación. Implementación de sendero seguro entre Las Torres y el CETRAM Tasqueña. Servicio gratuito temporal con autobuses RTP para conexión entre estaciones.

Además, por cierre vial en Paseo de la Reforma, el Trolebús Línea Cinco opera con dos circuitos temporales que permiten mantener la movilidad en zonas afectadas por peregrinaciones.

Circuitos del Trolebús : La Diana–Violeta y San Felipe de Jesús–Robles Domínguez.

En dirección Tasqueña–Xochimilco , el servicio RTP va de Tasqueña a Ciudad Jardín sin costo.

En dirección Xochimilco–Tasqueña, RTP conecta de Las Torres al CETRAM Tasqueña gratuitamente.

Para evitar retrasos, se recomienda anticipar la salida, considerar los transbordos obligatorios, ubicar las rutas RTP de apoyo y prever caminatas adicionales entre estaciones provisionales, especialmente en horas pico, cuando la afluencia puede incrementar significativamente los tiempos de traslado.