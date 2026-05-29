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Es oficial | El Gobierno expropiará más de 90 inmuebles privados: será para el Tren AIFA-Pachuca.

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó a través del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ocupación de 99 inmuebles privados para el Tren AIFA-Pachuca.

En total, los predios suman 110,296.687 metros cuadrados distribuidos entre Hidalgo y el Estado de México.

El Gobierno expropiará más de 90 inmuebles privados: será para el Tren AIFA-Pachuca Director General de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. TrenesMX

Conoce los detalles de esta medida y prepárate para disfrutar de uno de los proyectos ferroviarios de pasajeros más relevantes del país.

¿Qué municipios serán afectados?

Los terrenos ocupados se ubican en los siguientes municipios:

Hidalgo

Mineral de la Reforma

Tizayuca

Tolcayuca

Villa de Tezontepec

Zapotlán de Juárez

Estado de México

Tecámac

Temascalapa

Zumpango.

Solo en Tecámac se enlistan más de 20 polígonos afectados, mientras que Temascalapa y Villa de Tezontepec concentran algunas de las superficies más amplias.

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¿Por qué es considerado de utilidad pública?

El decreto sustenta la medida en el artículo 28 constitucional, que establece como prioritarios los ferrocarriles para transporte de pasajeros y de carga.

El Gobierno argumenta que el proyecto mejorará la conectividad entre Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México, impulsará el turismo, generará empleos y reducirá tiempos de traslado.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 contempla más de 3 mil kilómetros de trenes de pasajeros en el país, incluyendo esta ruta.

Los propietarios recibirán indemnización

La ocupación se realizará conforme a la Ley de Expropiación, por lo que los dueños de los predios tienen derecho a una indemnización.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales elaboró los dictámenes valuatorios correspondientes.

La SICT y la Sedatu participaron en la integración del expediente técnico que justificó la medida.